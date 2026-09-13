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Ángel Illescas, floricultor: “Una de las plantas que no debe faltar en vuestras casas es el aloe vera. Yo la llamo planta milagrosa”

El experto explica cómo cuidar de esta especie y cuál es el mejor lugar en el que puede estar

Aloe de vera
Aloe vera. (Wikimedia)
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El aloe vera es una de esas plantas que se han ganado un lugar habitual en muchos hogares. Su aspecto, su resistencia y la facilidad con la que puede cultivarse hacen que sea una opción muy extendida tanto para tener en el interior de casa como para colocarla en terrazas, balcones o jardines.

Además de su valor ornamental, esta especie también destaca por los usos que tradicionalmente se han dado a la pulpa de sus hojas, una característica que ha contribuido a popularizar esta planta. Sin embargo, para disfrutar de ella durante mucho tiempo es importante conocer algunas de sus necesidades y saber qué condiciones favorecen su crecimiento.

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El floricultor Ángel Illescas también es un firme defensor de esta planta y así lo ha explicado en su cuenta de TikTok (@angelillescasnombela). “Una de las plantas que no debe faltar en vuestras casas es el aloe vera. Yo la llamo planta milagrosa”, asegura el experto.

El gel del aloe vera

Una de las razones por las que considera que esta planta merece un lugar en casa son los usos que tradicionalmente se han relacionado con el gel de sus hojas. El floricultor cuenta que él mismo lo utiliza cuando tiene pequeñas heridas o quemaduras y que también se lo ha recomendado a personas de su entorno.

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Para extraerlo, explica que corta una de las pencas desde la parte inferior y obtiene la sustancia gelatinosa del interior. Antes de utilizarla, insiste en la importancia de retirar bien la aloína, un compuesto de color amarillento presente en la planta. Para ello, recomienda lavar el trozo que se vaya a utilizar después de retirar la parte exterior.

@angelillescasnombela La aloe vera yo la llamo la planta Milagros una de las plantas que no tenía que faltar en vuestra casas y hoy os contaré para que sirve #viral #parati #angelillescas #viverosviral #flores ♬ sonido original - Angel Illescas Nombela

Más allá de estos usos, el experto también destaca una característica que hace especialmente sencilla su reproducción. Según explica, el aloe vera comienza a producir hijos cuando alcanza cierta madurez, por lo que una misma planta puede dar lugar a nuevos ejemplares con el paso del tiempo. De esta manera, es posible ir renovando la planta sin necesidad de comprar nuevos ejemplares.

El lugar donde colocar el aloe vera

En cuanto a su ubicación, el floricultor recomienda evitar que el aloe vera permanezca expuesto durante demasiado tiempo al sol directo. Aunque es una planta resistente, señala que un exceso de luz y calor favorece a su deshidratación.

Una de las señales que, según el floricultor, demuestran que la planta está sufriendo es el aspecto de sus hojas. Si las pencas comienzan a verse más arrugadas o hundidas de lo habitual, lo más probable es que se trate de una falta de agua, aunque también puede estar relacionada con una exposición excesiva al sol. Por ello, encontrar un lugar con buena iluminación pero cierta protección frente al sol más intenso ayuda a mantener el aloe vera en buenas condiciones.

El aloe vera es, en definitiva, una de esas especies que pueden acompañar durante años a quienes deciden incorporarla a casa. Una planta sencilla, reconocible y con capacidad para formar nuevos ejemplares, que explica su presencia habitual en muchos hogares.

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