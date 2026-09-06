España

Ángel Illescas, floricultor: “La ubicación es la vida de la planta del incienso”

Esta especie que a muchos recuerda al olor de la iglesia, por su naturaleza no aguanta mucho los rayos del sol, pero es ideal para aromatizar una estancia interior

Montaje Infobae
Ángel Illescas, floricultor: “La ubicación es la vida de la planta del incienso”. (Montaje Infobae)
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En España, a lo largo de la historia, ha sido muy popular el uso de incienso en casa. Aunque es un olor que quizá relacionamos más con edificios eclesiásticos como las iglesias, muchas familias hacen lo propio en sus hogares. El incienso convencional, que solemos asociar a la imagen de un palo aromático que al arder desprende un humo fragante con fines religiosos, terapéuticos o estéticos, ha sido objeto de creciente preocupación entre expertos en salud y bienestar. Diversos estudios y profesionales como la especialista en psiconeuroinmunología María Lunas han advertido sobre los riesgos asociados a la inhalación de su humo, que puede contener compuestos nocivos para el sistema respiratorio. Sin embargo, esta planta ofrece una alternativa perfecta con un perfume muy agradable y nada dañino para el organismo.

Aunque muchos creen que para mantener una planta en casa sólo hay que prestarle atención para regarla, elegir una buena ubicación, entre otros muchos detalles, son claves. Por eso, para que el incienso conserve sus hojas con bordes claros, su porte colgante y su olor tan reconocible conviene considerar algunos aspectos. Su presencia puede complementar macetas, jardineras o cestas suspendidas, aunque su apariencia depende de que reciba unos cuidados acordes a sus características.

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Así, para los amantes de la jardinería, y todos aquellos que tengan esta planta en sus casas, el floricultor Ángel Illescas (@angelillescasnombela) ha compartido en uno de sus últimos vídeos de TikTok una serie de consejos para triunfar con su cultivo y evitar una frase que el experto ha confesado que se repetían mucho en los comentarios de sus seguidores: “se me muere siempre el incienso”.

La semisombra es clave para el incienso

El primer aspecto que destaca Ángel Illescas es el lugar dónde se coloca la maceta. La planta debe estar alejada de una exposición intensa y prolongada a los rayos solares, aunque puede recibir algo de luz durante las primeras horas del día. “La ubicación es la vida de la planta del incienso”, señala el floricultor.

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Planta de incienso. (Wikimedia)

“Vamos a buscarle una ubicación que no le dé el sol directo. Es una planta que no aguanta mucho los rayos del sol. Semisombra, si le da un poquito el sol de por la mañana la aguanta, pero va muy bien para semisombra o para interior, con muchísima luz”, aconseja Ángel Illescas. El floricultor insiste en que una estancia interior puede ser adecuada siempre que cuente con iluminación suficiente. “Cuando digo muchísima luz es iluminación a tope, si no, se viene abajo el incienso”.

El riego moderado y la poda ayudan a su conservación

El agua acumulada en la maceta o en el plato puede perjudicar a esta especie. Illescas recomienda controlar la frecuencia de riego y retirar el excedente que pueda quedar bajo el recipiente para impedir que las raíces permanezcan en contacto con la humedad. “Vamos a regar nuestro incienso, lo justito”, expresa.

“Es casi preferible hacerle pasar sed que encharcarle. Por eso muchos de vosotros esta planta se os muere, porque la encharcáis mucho”, explica. Además, aboga por evitar una rutina habitual en todos los aficionados a la jardinería: poner un plato debajo de las macetas. “A mí ya sabéis que no me gusta eso, siempre os digo que reguéis y lo que escurre en el plato se lo quitéis, porque hay ciertas plantas que no aguantan el encharcamiento”, insiste.

Un hombre canoso con delantal verde riega una maceta de barro con una regadera metálica junto a otras plantas.
Un hombre riega una planta de incienso en maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta tampoco tolera las heladas y requiere protección cuando bajan las temperaturas. “Cero frío. O sea, cuando baja de diez o doce grados, esta planta se pone fea. Por eso, cuando vengan los últimos días de septiembre, es mejor ponerla dentro de casa”. Sobre su crecimiento colgante, el experto aconseja cortar las guías que se alarguen en exceso: “Cortamos las guías y la planta se rebrota de dentro”.

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