Irene Montero llama a responder a la transfobia con "más visibilidad y orgullo" en el Día de la Visibilidad Trans

La presencia activa y el esfuerzo por visibilizar las realidades trans en el espacio público han formado parte fundamental del mensaje expresado por la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, durante la manifestación celebrada este sábado en Madrid con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans. Según informó la agencia Europa Press, Montero subrayó la necesidad de responder a quienes promueven actitudes de odio y transfobia con una mayor visibilidad y con el orgullo de poder ser uno mismo, insistiendo en que este enfoque constituye el mensaje clave para hacer frente a la discriminación.

Durante la concentración, la eurodiputada explicó que esta visibilidad y el orgullo no corresponden únicamente a las personas trans, sino que se refieren también a toda la sociedad, extendiéndose a aquellas personas LGTBI que han sido históricamente excluidas y marginadas a través del sufrimiento, la estigmatización y la violencia. Europa Press reportó que Montero destacó la importancia de celebrar la diversidad y la dignidad de quienes han soportado la invisibilidad y las dificultades a lo largo de los años.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Montero expresó su agradecimiento al colectivo trans y LGTBI, resaltando el compromiso demostrado por quienes han liderado la defensa de sus derechos, no sólo para lograr conquistas legales y sociales para sí mismas, sino también para contribuir al avance del conjunto de la sociedad. Según sus palabras, “a todas estas personas trans y LGTBI que a pesar de ello han estado siempre en primera línea no solamente para conquistar sus derechos sino también para hacer a nuestra sociedad mejor”.

La exministra también enfatizó que el respeto, la defensa y la celebración de los derechos de las personas trans representan indicadores de mejora para toda la sociedad. Montero afirmó, de acuerdo con lo recogido por Europa Press, que el crecimiento de expresiones de odio y de violencia debe afrontarse con un aumento de la visibilidad, del orgullo y de lo que denominó “furia trans”.

En su intervención ante los medios, Montero citó a la escritora Alana Portero para reforzar su mensaje acerca de la humanidad compartida y la libertad: “Lo más importante que tenemos en la vida y lo que nos hace más humanos es que en la sociedad todo el mundo pueda vivir sus vidas y no solo imaginarlas”. Según publicó Europa Press, la dirigente de Podemos reivindicó que todas las personas deben contar con la posibilidad de vivir plenamente sus existencias.

La manifestación de Madrid, realizada en el contexto del Día Internacional de la Visibilidad Trans, reunió a activistas, representantes políticos y ciudadanía que se identifican con la defensa de los derechos del colectivo trans y LGTBI. El evento puso de manifiesto demandas relacionadas con la dignidad, el reconocimiento y la igualdad de derechos, al tiempo que enfatizó la necesidad de implicarse frente a discursos y comportamientos transfóbicos.

Según lo detalló Europa Press, Irene Montero se sumó públicamente al llamamiento para reforzar la visibilización social de las personas trans y defender su integridad frente a la creciente ola de mensajes de odio. De acuerdo con la información publicada, la eurodiputada reiteró la función transformadora del activismo y la importancia de que las personas trans y LGTBI sigan participando en la vida política y social del país.

En el contexto de la manifestación, Montero insistió en la urgencia de alejar la sociedad española de esquemas discriminatorios y en avanzar hacia un escenario en el que la diversidad sexual y de género se vea representada y acogida por la población en general. Según consignó Europa Press, la dirigente relacionó directamente el avance de estos derechos con la conformación de una sociedad más justa y equitativa.

Las declaraciones y el protagonismo de la eurodiputada en la marcha se suman al debate público sobre la situación de las personas trans en España y en Europa, en torno a la necesidad de políticas inclusivas y la protección de los derechos humanos frente a movimientos contrarios a la igualdad. Europa Press reportó que la manifestación en Madrid forma parte de una serie de actividades coordinadas para reflexionar sobre los desafíos y demandas de las personas trans en el país y en el continente.

A lo largo del evento, las intervenciones se centraron en reforzar la idea de que la lucha contra la transfobia y la defensa de una mayor visibilidad contribuyen a la construcción de un entorno más seguro, participativo y plural. De acuerdo con la información de Europa Press, los mensajes transmitidos apuntaron a que la presencia, la visibilidad y el orgullo son mecanismos fundamentales para contrarrestar el odio y avanzar en derechos y reconocimiento social.