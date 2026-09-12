España

Lamine Yamal e Inés García dan un paso más en su relación y amplían la familia con dos cachorros

La pareja ha compartido las imágenes de sus nuevas mascotas después de recogerlas en un criadero canino de Girona

Lamine Yamal e Inés García
Lamine Yamal e Inés García tienen dos nuevas mascotas. (Instagram @lamineyamal)
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Lamine Yamal e Inés García han decidido dar un paso definitivo en su historia de amor. El estelar extremo del FC Barcelona y la conocida creadora de contenido atraviesan una de las etapas más dulces de su noviazgo y han querido sellarla de la manera más entrañable: ampliando la familia con la llegada de dos cachorros. Este gesto romántico y de compromiso despeja de forma categórica cualquier resquicio de los rumores de crisis que habían circulado semanas atrás sobre la pareja.

La noticia saltó a la luz a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde compartieron varias imágenes mostrando a sus nuevos acompañantes de cuatro patas. Las redes sociales de ambos no tardaron en llenarse de muestras de cariño tras la publicación de un tierno posado juntos, reafirmando que la relación no solo está plenamente consolidada, sino que avanza con paso firme fuera de los terrenos de juego.

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Este importante hito personal coincide además con el brillante momento deportivo que vive el joven futbolista. Convertido en una de las grandes figuras de la plantilla azulgrana y referente absoluto en el esquema de ataque del equipo, Yamal compagina la exigencia de la alta competición con una vida personal estable y feliz al lado de la influencer.

Así han presentado a los dos cachorros

La confirmación oficial llegó mediante una fotografía repleta de complicidad. En la imagen subida por el propio Lamine y reposteada por Inés, ambos aparecen dándose un tierno beso mientras sostienen en brazos a los pequeños animales. Para la ocasión, el jugador lució un estilo informal con camiseta blanca de manga larga y pantalón corto oscuro, mientras que la creadora de contenido apostó por un top blanco de tirantes y vaqueros. Inés acompañó la estampa con la palabra “Oficialmente”, junto a emoticonos de corazones y caras emocionales que desataron el entusiasmo de sus seguidores.

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En una segunda publicación, la influencer dejó entrever más detalles de las dos mascotas, las cuales son de la raza golden retriever por su característico pelaje y orejas caídas. Sobre cada uno de los animales colocó un corazón de color azul y otro rosa, revelando así que la pareja ha acogido a un macho y a una hembra. Para el deportista no es su primera experiencia con animales de compañía, ya que anteriormente convivió con Ice, un Rottweiler junto a su padre, pero estos dos cachorros prometen convertirse en los nuevos grandes protagonistas de su día a día en común.

La relación de Inés García y Lamine Yamal

Para incorporar a estos dos nuevos miembros a su hogar, la pareja se desplazó hasta la comarca del Ripollès, en Girona. Concretamente, acudieron a Sant Joan de les Abadesses para recoger a los pequeños en Nova Belle Can, un reconocido centro canino legalizado y de ambiente familiar. La instalación cuenta con más de dos décadas de trayectoria dedicándose a la cría selectiva y responsable, además de ofrecer servicios de guardería, garantizando el bienestar de los animales desde sus primeros días de vida.

El encuentro entre la cantante Olivia Rodrigo y el futbolista Lamine Yamal en el estadio Spotify Camp Nou

La llegada de las mascotas es un reflejo más del sólido vínculo que une al futbolista y a la creadora de contenido, a quienes se ha visto inseparables en viajes a París, en la Gala de los V Premios AFE o en la grada del Spotify Camp Nou. Mientras Inés se ha convertido en su apoyo fundamental desde la zona VIP, Lamine sigue deslumbrando sobre el césped formando un tridente letal junto a Raphinha y Fermín, redondeando un arranque de temporada idílico tanto en lo profesional como en lo sentimental.

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