Precio de la luz en España este 13 de septiembre

El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España este domingo 13 de septiembre. Además ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 13 de septiembre

Precio medio: 121.39 euros por megavatio hora

Precio más alto: 233.83 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.32 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 13 de septiembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 200.75 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 194.27 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.36 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 180.95 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.83 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.95 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.02 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 190.23 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.61 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.58 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.32 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.14 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.32 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.48 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 77.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 191.49 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 233.83 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 232.37 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 227.46 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 210.59 euros por megavatio hora.