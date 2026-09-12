España

Precio de la luz en España este 13 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)
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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España este domingo 13 de septiembre. Además ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 13 de septiembre

Precio medio: 121.39 euros por megavatio hora

Precio más alto: 233.83 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -0.32 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 13 de septiembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 200.75 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 194.27 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.36 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 180.95 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.83 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.95 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 187.02 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 190.23 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.61 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.58 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.32 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.14 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.32 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.48 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 77.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 191.49 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 233.83 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 232.37 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 227.46 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 210.59 euros por megavatio hora.

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