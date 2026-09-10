España

El patrimonio de Penélope Cruz y Javier Bardem: una fortuna superior a los 100 millones de euros con mansiones en Madrid y Los Ángeles

El actor se sienta esta noche con Victoria Luengo en ‘La Revuelta’ para hablar de su último proyecto audiovisual

Javier Bardem y Penélope Cruz tienen un patrimonio millonario. (REUTERS/Yara Nardi)
Javier Bardem y Penélope Cruz tienen un patrimonio millonario. (REUTERS/Yara Nardi)
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Javier Bardem y Penélope Cruz han demostrado, una vez más, que son la realeza indiscutible del cine español. El foco mediático vuelve a iluminar con fuerza al matrimonio tras el aplaudido paso de su nueva película, Búnker, por la alfombra roja del Festival de Venecia, donde curiosamente encarnan a una pareja rodeada de riqueza. Aprovechando este inmejorable momento profesional, Bardem acude hoy como invitado estrella al plató de La Revuelta junto a la actriz Victoria Luengo. Ambos intérpretes se sientan en el programa para presentar El ser querido, la esperada película dirigida por Rodrigo Sorogoyen.

Sin embargo, el magnetismo de Bardem y Cruz trasciende con creces las pantallas de cine y los estrenos mundiales. Desde que cruzaran sus caminos a principios de los años 90 en el mítico rodaje de Jamón, Jamón, su ascenso ha sido imparable, haciendo historia al ser los dos únicos actores españoles galardonados con un premio Oscar. Casados desde 2010 y padres de dos hijos, han sabido blindar su vida privada con una discreción férrea.

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Esta arrolladora trayectoria de décadas no solo se ha traducido en un innegable prestigio cultural, sino en un espectacular patrimonio que los sitúa en la cúspide financiera de la industria del entretenimiento. Apoyados en contratos millonarios con las firmas de lujo más exclusivas del planeta y avalados por sus ingresos como protagonistas de superproducciones globales, se estima que la fortuna conjunta de la pareja supera holgadamente los 100 millones de euros.

Madrid, Los Ángeles y Bahamas

El matrimonio ha diversificado sus ingresos invirtiendo fuertemente en el sector inmobiliario, con propiedades estratégicas caracterizadas por la máxima privacidad:

  • Valdelagua (Madrid): Su residencia habitual en España se ubica en esta exclusiva urbanización fortificada a 30 kilómetros de la capital. Diseñada por el estudio A-cero (Joaquín Torres y Rafael Llamazares), cuenta con control de acceso y seguridad las 24 horas.
  • Chamberí, Retiro y Salamanca (Madrid): En el centro de la capital poseen un piso de 350 metros cuadrados en un edificio de principios del siglo XX con magníficas vistas a los jardines del Parque del Retiro, y un local comercial de 100 metros en el barrio de Salamanca. Además, Cruz adquirió en 2025 un ático en el aristocrático barrio de Chamberí a través de su firma patrimonial Buble Gold S.L.
  • Los Ángeles: Para sus estancias de trabajo en Hollywood, disponen de una mansión de una única planta con jardín y piscina en una exclusiva urbanización, que fue su base principal durante largas temporadas profesionales.
  • Gran Exuma (Bahamas): Escenario de su boda secreta en 2010, la pareja posee Bougainvillea House, una villa paradisíaca de 371 metros cuadrados a pie de playa de arena blanca y aguas cristalinas, con capacidad para 18 huéspedes.

Iconos del lujo y negocios millonarios

A lo largo de los años, Penélope se ha convertido en un rostro habitual para las más importantes firmas de moda, belleza y lujo del planeta. Hizo historia en 2018 al erigirse como la primera actriz española en ser embajadora de la exclusiva maison Chanel, siendo fotografiada en su debut por el mismísimo diseñador Karl Lagerfeld, y mantiene, desde el año 2010, una sólida relación como imagen de la firma de cosmética Lancôme. Estos trabajos han contribuido enormemente a engrosar sus ingresos fuera del cine.

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Los ingresos fuera del cine. (Europa Press)
Los ingresos fuera del cine. (Europa Press)

Por su parte, Javier Bardem no se queda atrás en generar ingresos. El actor se ha consolidado como uno de los intérpretes más cotizados de la industria mundial, avalado por una trayectoria de éxito y contratos millonarios. Su nombre es un acierto seguro y, al igual que su mujer, ha formado parte del cartel de las más grandes producciones, tanto nacionales como internacionales. Todo este conjunto de talento, impacto mediático y diversificado músculo financiero consolida al discreto matrimonio en la cúspide absoluta de la industria del entretenimiento.

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