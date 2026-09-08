Pedro Sánchez visita este jueves la fábrica de cohetes PLD Space en Elche (Alicante)

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Alicante, 8 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está previsto que acuda este jueves a la sede de la empresa espacial PLD Space en Elche (Alicante), la primera firma privada europea en lanzar a la órbita con éxito un cohete, han informado a EFE fuentes gubernamentales este martes.

En la planta ubicada en el Parque Empresarial ilicitano se fabricó el Miura 1 en 2023, el primer cohete especial suborbital diseñado y lanzado por PLD Space y antecedente de otras versiones Miura, y también del proyecto de la cápsula espacial Lince.

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La visita del presidente se producirá dos semanas después de conocerse que PLD Space ha sido elegida por la Agencia Espacial Europea (ESA) en el marco del European Launcher Challenge (ELC), una iniciativa estratégica destinada a reforzar las capacidades europeas de acceso autónomo, competitivo y resiliente al espacio.

Con un valor total de 158,9 millones de euros, el contrato adjudicado incluye los componentes A y B del European Launcher Challenge y representa una importante inversión para reforzar las capacidades europeas de acceso soberano al espacio. EFE

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