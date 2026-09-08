Fran Rivera, a corazón abierto: del amor de Tana y Roca Rey, a su relación con Cayetano: "Soy esclavo de mis palabras"

08/09/2026 Francisco Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Después de un fin de semana de lo más intenso en el que se ha tenido que enfrentar a las preguntas sobre su distanciamiento de Cayetano Rivera tras su sonada ausencia en la tradicional Corrida Goyesca de Ronda -en la que este año se ha rendido homenaje a su abuelo Antonio Ordóñez en el 75º aniversario de su alternativa- después de salir a la luz que su hermano estaría enfadado por no contar con él para el festejo a pesar de que su deseo era cortarse la coleta definitivamente en esta plaza tan emblemática para su familia, Francisco Rivera se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para conceder una de sus entrevistas más sinceras en la que, además de 'torear' su supuesta ruptura con el novio de Tamara Gorro (por cierto colaboradora de dicho programa) ha hablado como nunca sobre la historia de amor que su hija Cayetana Rivera está viviendo desde hace varios meses con Andrés Roca Rey.

Para su 'yerno' -aunque ha dejado claro entre risas que no lo será hasta que se casen-, solo tiene buenas palabras. "Es muy buen torero. Tiene toda mi admiración y respeto, es un torero de época, con unas condiciones increíbles y una capacidad... Y como persona lo voy conociendo día a día" ha expresado, confesando que "lo que me emociona es que Cayetana esté feliz. Feliz y con alguien que la quiere y la cuida, y a quien Cayetana ha elegido".

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Como ha revelado por primera vez, se enteró del idilio de su hija con el diestro peruano por su mujer, Lourdes Montes, a la que se lo contó la propia Tana "porque tienen muy buena relación". "Son muy felices, pero es una profesión muy sacrificada, muy dura aunque bonita. Y mi familia está otra vez preocupada por Andrés porque manda en el toro y eso conlleva un riesgo enorme. Mi madre la peor noticia que recibió cuando le dije que quería ser torero, y ahora la entiendo mucho" ha admitido.

"Roca se ha portado como un señor desde el primer día, tuvimos una conversación, que no es que me pidiera permiso, pero eso queda para nosotros. Me parece un tipo fantástico, con unos valores increíbles, pero acaban de empezar" ha añadido, relatando divertido como hace unos días yendo por El Puerto de Santa María escuchó 'mira, ahí va el suegro de Roca Rey'. ¡Para lo que hemos quedado!".

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En su charla con Sonsoles Ónega, Fran también ha hablado del especial vínculo que tenía con su madre, Carmen Ordóñez, fallecida en 2004 y a la que sigue echando de menos cada día. "Mi madre era maravillosa, fantástica. Desde que se fue el mundo es peor, era increíblemente buena. Nunca le hizo daño a nadie. Mi madre tuvo un problema con la adicción enorme. Es una enfermedad que cuando entra en una casa la destroza. No he probado una droga en mi vida gracias a mi madre, le hizo mucho daño a ella y a nosotros" ha confesado, apuntando que les educó "a la vieja escuela. A guantazo limpio. No tengo traumas. Un guantazo a tiempo a un niño, le viene divinamente".

"Era muy divertida, la mejor herencia que me ha dejado ha sido cómo hay que vivir la vida, muchos amigos, la vida hay que bebérsela a tragos" ha reconocido, convencido de que el tiempo no la ha puesto en el lugar que se merecía. "Lo duro de la familia es que si alguien no quiere ayuda, no la puedes ayudar y eso te destroza, la impotencia de ver que la destroza. No se dejaba ayudar, entiendo que es dificilísimo, es una adicción tan horrible..." se ha lamentado, convencido de que "muchas cosas de las que han pasado con mi madre no habrían sucedido".

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"Habría sido una abuela maravillosa. Se moriría con Cayetana, Carmen, Francisco y Nicolás" ha asegurado, reconociendo emocionado que "me da mucha pena que mis hijos no la hayan podido vivir".

Ha sido entonces cuando la presentadora le ha preguntado en qué punto de su vida se encuentra y si está "reñido" con alguien y, cuando ha respondido rotundo que "yo no" y que "seguramente" Cayetano estará feliz, ha desvelado qué es lo que le separa de sus hermanos: "Muchas cosas, mis hermanos y yo no pensamos igual en muchas cosas y no pasa nada, pero la final la familia... yo tengo amigos que son mis hermanos que Dios me ha mandado. La familia de Lourdes es maravillosa, son una piña todos. Mi familia se rompió cuando muere mi abuela Carmen, la madre de mi madre. Ahora tengo una familia maravillosa, maravillosa, que es Lourdes y mis hijos, luego la familia de Lourdes y luego tengo un montón de amigos que sé que no me van a fallar nunca, pero no somos la familia esa unida. Me ha dolido, no sé si de esto se cura uno, pero ahora estoy muy bien" ha expresado a corazón abierto.

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Esquivo y cortante, ha evitado entrar en detalles sobre qué hay de cierto en su distanciamiento con el exmarido de Eva González. "No he venido a este programa a hablar de mi relación con mi hermano. No me compensa hablar de ciertas cosas, es mejor no hablar. Dais por sentado que hay algo que arreglar, o a lo mejor no se arregla. No he venido a hablar de eso, ni de ninguno de mis hermanos. En la vida no se puede decir 'de esta agua no beberé. El resto, la vida lo dirá y el tiempo pone a cada uno en su sitio... espero. No lo digo en plan mal, lo que sea en la vida será y pasará" ha sentenciado.

Sin embargo, sí ha querido aclarar que Cayetano en ningún momento le comentó que quería torear en la Goyesca de Ronda: "Se retiró el año pasado. A mí no me lo dijo. Un torero no es un cantante, ¿sabes lo que es ponerse delante de un toro? No te puedes retirar hoy y decir dentro de 10 meses voy a torear una corrida donde sea, eso es muy difícil. Entrenar es meterte en el campo, entrenar 9 horas, no salir porque te juegas la vida, aparte de acostumbrar el cuerpo al miedo, pierdes el tacto, un toro es un animal maravilloso, pero con una carga de peligro enorme, yo no sería capaz. Es de una responsabilidad enorme". "Pero no vengo a hablar de mi hermano ni de nadie" ha insistido.

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Sobre Tamara Gorro, Fran ha reiterado que "coincidí en una fiesta de un amigo en común, pero hace 17 o 18 años, y entonces no tengo ninguna opinión, no la conozco y no tengo derecho a opinar de ninguna relación ni de mi hermano ni de nadie". "Si él es feliz yo soy feliz" ha zanjado visiblemente íncómodo.

Y es que como ha expilcado, "con el tiempo he aprendido a callarme y que diga lo que diga estoy jodido. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras". De ahí que como ha confesado, "puede que esta sea la última vez que se me vea en un plató de televisión".

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