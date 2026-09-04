Morante revoluciona la Goyesca en la reinauguración de la plaza de Ronda

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Álvaro Rodríguez del Moral

Sevilla, 4 sep (EFE).- Todo está preparado para que la plaza de la Real Maestranza de Ronda (Málaga) vuelva a abrir sus puertas para acoger la 67 Corrida Goyesca dos años después de su última edición, en 2023. El estrellato del cartel pertenece a Morante que hará el paseíllo junto al rejoneador Diego Ventura y los diestros José María Manzanares y Juan Ortega.

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Es una cita de especial significación para el diestro cigarrero que, en un primer momento, había convertido en uno de los motores de su reaparición tras aquella sorpresiva retirada del pasado 12 de octubre que no llegó a tener recorrido.

El aura del artista de La Puebla del Río (Sevilla) ya había agotado todas las localidades disponibles el mismo día que se pusieron a la venta el pasado mes de abril, un hecho que el empresario del coso rondeño, Francisco Rivera Ordóñez, reconoció como inédito en este festejo que ha colapsado prácticamente toda la oferta hostelera de la ciudad del Tajo del Guadalevín.

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La Goyesca de 2026, además, se organiza en recuerdo y homenaje a Antonio Ordóñez al cumplirse el 75 aniversario de su alternativa. La tomó el 28 de junio de 1951 en la madrileña plaza de Las Ventas de manos de Julio Aparicio y en presencia de Miguel Báez ‘Litri’. Ordóñez, que toreó su primera Goyesca en 1957, acabaría insuflando su propia impronta personal a este festejo rondeño que no se entendería sin su espíritu.

La primera Goyesca se había organizado en 1954 como concurso de ganaderías, en conmemoración del bicentenario del nacimiento de Pedro Romero y sin vocación de continuidad, pero la idea se refrescaría en ese 1957 adquiriendo su definitiva personalidad en manos del maestro de Ronda que llegaría a vestirse de majo hasta en 18 ocasiones.

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La corrida viviría distintas etapas y hasta alguna interrupción pero, con algunas ausencias puntuales, siempre mantuvo la esencia y la impronta de Ordóñez que toreó su último corrida vestido de goyesco, mano a mano con su yerno Paquirri, en la edición de 1980 dejando para la posteridad la fotografía de ambos, dando la vuelta al ruedo con Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez muy niños aún.

Al año siguiente, lastrado por la dolorosa lesión de cadera producida en los entrenamientos preparatorios de su malograda reaparición formal en los ruedos, se hizo sustituir por Manuel Bénitez ‘El Cordobés’. Comenzaba una nueva etapa. Al festejo le costó recuperarse de la ausencia de Ordóñez que se mantuvo al frente de su organización hasta 1998, el año de su fallecimiento.

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La edición de 1999 ya fue preparada por Francisco Rivera Ordóñez que había toreado su primera Goyesca en 1995, el mismo año de su alternativa. La de 2006 sería el escenario del doctorado de su hermano Cayetano, mano a mano con Francisco que escogería la edición de 2017 para escenificar su retirada de los ruedos en una corrida coral.

Desde entonces, como su abuelo Antonio Ordóñez, se ha consagrado a la organización, la continuidad y el mantenimiento de un acontecimiento que trasciende del universo taurino y se ha convertido en uno de los eventos sociales y culturales más relevantes del calendario anual.

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Los tres festejos de la Feria de Pedro Romero de 2026 son los siguientes:

Viernes, 4 de septiembre, 18:00 h. Novillada sin picadores. Erales de Aguadulce para los aspirantes Jaime de Pedro (Granada), Armando Rojo (La Puebla del Río) y Héctor Nieto (Ronda).

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Sábado, 5 de septiembre, 11:30 h. XLII Corrida Rondeña de Rejones, homenaje a Álvaro Domecq Romero. Reses de David Ribeiro Telles para Rui Fernandes, Diego Ventura, João Ribeiro Telles, Lea Vicens, Sebastián Fernández y Duarte Fernandes.

Sábado, 5 de septiembre, 18:00 h. LXVII Corrida Goyesca, conmemoración del 75 aniversario de alternativa de Antonio Ordóñez. Se lidiará un toro de la ganadería David Ribeiro Telles para el rejoneador Diego Ventura y seis de Garcigrande para los matadores Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega. EFE

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