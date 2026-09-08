Asturias, la Comunidad de Madrid y Castilla y León despuntan mientras que la Comunidad Valenciana y País Vasco se hunden en el informe PISA 2025

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Guardar

Los pésimos resultados de España en el informe PISA 2025 de la OCDE, presentado este martes, reflejan un retroceso general en lectura, matemáticas y ciencias, pero con grandes diferencias entre comunidades autónomas. Mientras que algunas, a diferencia de la media española, superan al promedio de la OCDE y de la Unión Europea, otras se quedan casi cien puntos por detrás de las más punteras, que son la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Asturias.

Trece comunidades pierden más de 20 puntos en lectura respecto de la edición anterior, publicada en 2023 con datos de 2022, mientras que 10 registran descensos de esa magnitud en matemáticas. De forma orientativa, la OCDE estima que una diferencia de 20 puntos equivale aproximadamente a un curso escolar de aprendizaje. De modo que hay un descalabro de cursos completos pero también diferencias entre las comunidades autónomas.

PUBLICIDAD

Los datos muestran un descenso general del rendimiento educativo, con especial impacto en lectura. También exponen diferencias entre comunidades autónomas, que parten de contextos socioeconómicos distintos y aplican políticas educativas propias en ámbitos como los recursos, la digitalización, la repetición escolar o el clima en las aulas.

La muestra permite analizar los resultados de todas las comunidades y ciudades autónomas, aunque el informe formula advertencias metodológicas en dos casos. Cataluña registró un 23% de alumnado excluido, por lo que sus resultados no deben emplearse para comparaciones con otros territorios ni con ediciones previas. Se quedan fuera. La Región de Murcia tuvo un 13% de exclusiones, de modo que la OCDE -que establece el límite recomendado en el 5%- incorpora sus datos a las comparaciones, aunque advierte sobre un posible sesgo de sobrestimación.

PUBLICIDAD

La Comunidad de Madrid lidera en ciencias y matemáticas

La Comunidad de Madrid ocupa el primer puesto entre en ciencias, con 495 puntos, y en matemáticas, con 477. En lectura alcanzó 469 puntos, por detrás de Asturias, que obtuvo 471.

Asturias también figura entre los territorios con mejores resultados: fue tercera en ciencias, con 492 puntos, y cuarta en matemáticas, con 469. Castilla y León mantiene una posición destacada, aunque cede el liderazgo que había sostenido en ediciones anteriores.

Castilla-La Mancha es la excepción en la evolución general. La comunidad subió 10 puntos en ciencias hasta los 485 y fue la única que mejoró en esta competencia respecto de 2022. Ese avance la situó entre las seis comunidades con mejor desempeño del país.

PUBLICIDAD

La primera jornada de la PAU en Sevilla, a 2 de junio de 2026. (Rocío Ruz / Europa Press)

La diferencia entre la Comunidad de Madrid, con 495 puntos en ciencias, y la Comunidad Valenciana, con 450, alcanza los 45 puntos. Según la equivalencia orientativa de la OCDE, esa distancia representa más de dos cursos escolares.

La Comunidad Valenciana es la que peores resultados ha obtenido. Quedó última entre las comunidades autónomas en ciencias y matemáticas, con 435 puntos en esta última materia, y penúltima en lectura, con 424. Ceuta y Melilla registraron resultados inferiores en varias de las áreas evaluadas.

Matemáticas acumula las mayores caídas

El retroceso en matemáticas fue especialmente marcado en varias comunidades. La Comunidad Valenciana perdió 38 puntos respecto de 2022, seguida por La Rioja, con 31; Navarra, con 30; Castilla y León, con 28; y Asturias, con 26.

PUBLICIDAD

También hubo descensos de 25 puntos en Cantabria y Aragón; de 22 en el País Vasco y Baleares; y de 20 en Galicia. Madrid cedió 17 puntos, Murcia y Andalucía 16, y Extremadura 15.

Canarias perdió cinco puntos y Castilla-La Mancha, dos, las variaciones más moderadas entre los territorios comparables.

Asturias encabeza la lista en lectura pese al descenso

Asturias obtuvo la puntuación más alta en lectura, con 471 puntos, aunque perdió 26 respecto de 2022. La caída más pronunciada correspondió a la Comunidad Valenciana, que retrocedió 58 puntos.

El País Vasco perdió 47 puntos en esta área; Cantabria, 33; Castilla y León, 32; Baleares y Galicia, 31 cada una; Madrid y Aragón, 27; y La Rioja, 26. Andalucía y Murcia también registraron pérdidas de 20 puntos.

PUBLICIDAD

Castilla-La Mancha tuvo el descenso más acotado en lectura, con siete puntos menos que en la edición anterior.

Castilla-La Mancha mejora en ciencias y el resto retrocede

En ciencias, Castilla-La Mancha fue la única comunidad que mejoró, con un incremento de 10 puntos. Madrid perdió siete puntos, Extremadura seis y Canarias cuatro, los descensos más moderados.

Las caídas más altas se produjeron en la Comunidad Valenciana, con 33 puntos menos; el País Vasco, con 21; y Galicia, con 20. Navarra y Aragón perdieron 17 puntos cada una, La Rioja 16, Cantabria 14 y Castilla y León 13.

Murcia registró una caída de 12 puntos, mientras que Baleares, Andalucía y Asturias descendieron 11.

Menor impacto del origen social que en la OCDE

El informe sitúa a España entre los sistemas donde el origen socioeconómico tiene una relación menos intensa con el rendimiento académico que en el promedio de la OCDE y de la Unión Europea. Es decir, el rendimiento entre alumnos de familias con más o menos recursos es parecido.

PUBLICIDAD

La diferencia de puntuación en ciencias entre el alumnado más favorecido y el más desfavorecido es inferior a las referencias internacionales en todas las comunidades autónomas. El dato, según muestra el informe, apunta a una mayor equidad relativa del sistema español, aunque las desigualdades sociales mantienen influencia sobre los resultados.

El 13% del alumnado español perteneciente al cuarto socioeconómico inferior alcanza el cuarto superior de rendimiento en ciencias. PISA identifica a este grupo como alumnado académicamente resiliente. El porcentaje supera levemente el promedio de la OCDE, que se ubica en el 12%.

Ahora bien, las diferencias de rendimiento no responden solo a la composición social del alumnado, aunque el contexto socioeconómico resulta relevante. La Comunidad de Madrid, País Vasco, Cantabria y Asturias presentan un índice social, económico y cultural superior al promedio de la OCDE. Ese punto de partida ayuda a interpretar parte de sus resultados, pero no explica por completo la distancia entre territorios.

PUBLICIDAD