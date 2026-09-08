Cataluña suspende las clases en cinco comarcas ante el aviso rojo por lluvias torrenciales

Personas se protegen de la lluvia en el centro de Barcelona, a 11 de septiembre de 2025. (EFE/ Quique García)

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La Generalitat ha activado este martes la suspensión de la actividad educativa en centros de primaria, secundaria y universidad de cinco comarcas catalanas para este miércoles, ante la previsión de un episodio de lluvias intensas que podría dejar hasta 40 milímetros de agua solo en media hora. La medida afecta a las comarcas de Baix Llobregat, Garraf, Vallès Occidental y Alt Penedès, en la provincia de Barcelona, y Baix Penedès, en Tarragona.

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha anunciado la decisión en una rueda de prensa junto al jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, y la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé. La reunión se ha producido un día después de que el organismo activara la alerta del plan de emergencias por inundaciones, conocido como Inuncat.

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El aviso rojo alcanza el nivel 5 sobre 6

Tal y como ha explicado Segalà, se trata de un fenómeno de carácter local que descargará chubascos intensos, aunque no se espera que llegue a configurarse como una DANA. Las precipitaciones comenzarán a afectar puntos del Pirineo y el Prepirineo al final de la jornada del martes y durante la madrugada del miércoles, cuando se extenderán a gran parte de Cataluña con especial virulencia en las cinco comarcas señaladas, donde el aviso de peligro alcanza el nivel 5 sobre una escala de 6.

El episodio de lluvias intensas se prolongará entre las 7.00 y las 17.00 horas aproximadamente, aunque Parlon ha pedido a la población mantenerse alerta ante posibles daños que puedan producirse incluso después de ese horario. Además, la consellera también ha calificado las precipitaciones esperadas como potencialmente “torrenciales, con un impacto considerable” sobre el territorio.

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Restricciones a la movilidad y al deporte al aire libre

Por su parte, Protecció Civil enviará a lo largo de la tarde del martes un mensaje Es-Alert a los habitantes de las cinco comarcas para informarles de la suspensión de clases, que se acompaña de otras medidas preventivas. La resolución aprobada por el Govern contempla también la suspensión de las actividades deportivas al aire libre y de la atención sanitaria no urgente durante el episodio de lluvias.

Primeras lluvias en Barcelona tras la ola de calor, a 19 de agosto de 2025. (EFE/ Quique García)

Asimismo, se restringe la movilidad salvo causas de fuerza mayor o para el personal considerado esencial. Parlon instó a la ciudadanía a limitar los desplazamientos y recomendó recurrir al teletrabajo “en los ámbitos donde sea posible”, con el objetivo de reducir la circulación de vehículos durante las horas de mayor riesgo.

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Un episodio de lluvias que marcará el final de los meses de calor intenso que ha atravesado la región. Segalà ha detallado que se espera un descenso de las temperaturas de entre 5 y 10 grados en toda Cataluña a partir de este miércoles. La perturbación traerá también vientos de tramontana y de mestral, lo que ha llevado a activar un aviso de oleaje en el Empordà y en el norte del Cap de Creus, en la provincia de Girona.

Las recomendaciones de Protección Civil

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha recordado a la población las pautas básicas de autoprotección ante episodios de lluvia intensa, entre ellas evitar el paso por barrancos y zonas con riesgo de inundación. Solé también ha hecho un llamamiento a la prudencia en tareas como retirar el coche de aparcamientos subterráneos o zonas expuestas, y ha recordado realizar ese tipo de gestiones antes de que las precipitaciones alcancen su mayor intensidad, para evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor riesgo.

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Las autoridades catalanas insisten en que la ciudadanía debe seguir de cerca las actualizaciones oficiales durante las próximas horas, dado que la evolución del fenómeno podría requerir ajustes en las medidas ya anunciadas.

*Noticia elaborada con información de Europa Press.