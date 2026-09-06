España

Un belga que vive en Alicante critica lo cerrados que son sus compatriotas en España: “Llevan aquí 20 años y no hablan una palabra de español”

En la Costa Blanca residen cerca de 15.000 personas de ese país

Una terraza en España. (Nacho Cubero/Europa Press)
Una terraza en España. (Nacho Cubero/Europa Press)
Guardar

Patrick es un ciudadano belga que vive en la Costa Blanca de Alicante, una zona en la que residen cerca de 15.000 personas de su país. 1.500 de ellas, por ejemplo, están en Torrevieja, donde han formado una comunidad dentro de la ciudad para apoyarse entre todos. Una comunidad cercana, pero también cerrada, como critica este hombre que lleva más de 25 años en España junto a su compañera: y es que, en una entrevista con el medio de su país SudInfo, critica que muchos de los recién llegados aprovechan las ventajas de España, pero sin incorporarse a sus costumbres, su idioma ni sus horarios.

El expatriado asegura que conoce “a personas que están aquí desde hace más de 20 años” y que “no hablan una palabra de español”. Para Patrick, ese dato resume la falta de voluntad de adaptación que observa en algunos residentes. Otra prueba de ello son los horarios de las cenas: “Vienen a cenar a las 18.30 porque en Bélgica se cena a las 18.30. ¡Pero no está usted en Bélgica, querido señor!”, expresa.

PUBLICIDAD

El residente no plantea que los extranjeros deban adoptar de forma absoluta todas las rutinas españolas, pero sí opina que hay que hacer algún esfuerzo. “No digo que tengas que ir a comer a las 23.00, pero al menos intenta acostumbrarte”.

El expatriado recuerda que la comunidad belga era reducida cuando se fue a vivir a la región. “Cuando llegué, había tres belgas”, afirma a SudInfo. Con el paso de los años, esa presencia se volvió mucho más visible en su entorno. Para él, el cambio también afectó el vínculo con la identidad española de la Costa Blanca. “La sensación de estar en otro país desaparece por completo”, lamenta ante el medio belga. Por ejemplo, dice, antes había numerosos restaurantes españoles en el lugar, pero ahora “todos esos pequeños bares han desaparecido; es una pena”.

PUBLICIDAD

El islote carece de carreteras y es un paraíso dentro de la Costa Blanca

“Hay que hacerles todo en francés”

El hombre aclara que su crítica no abarca a todos los belgas residentes en España. Su cuestionamiento apunta a quienes esperan que los servicios se adapten a ellos. “Llegan y hay que hablarles en francés, hay que hacerles todo en francés”, señala. “Quieren tener su carnicería, su local de papas fritas, su panadería”. Para el expatriado, la instalación de comercios orientados a esa comunidad refleja una pérdida de los rasgos locales que, en su caso, habían motivado su mudanza a España.

El belga sostiene que la convivencia resulta sencilla para quienes intentan incorporarse a la vida española. “Desde el momento en que te integras, hablas e intentas hacer un esfuerzo, no tienes ningún problema”. Por eso, él tomó una decisión distinta en su actividad laboral: “Todos mis subcontratistas son españoles”. Y es que, finaliza, “a partir del momento en que te expatrias a un país, hay que trabajar con la gente del país”. Para él, esa integración permite conservar el atractivo de España que había encontrado al instalarse en la Costa Blanc y poder preservar el ambiente que buscaba al emigrar.

Temas Relacionados

AlicanteMigrantesInmigración EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denuncian ante la Fiscalía a un youtuber por los comentarios homófobos contra Héctor Bellerín: “Un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres es maricón encubierto”

El creador de contenido, Iñaki Angulo, ha pedido perdón en sus redes sociales y ha asegurado sentirse “avergonzado” tras ver sus palabras: “No pienso nada de lo que digo en ese corte”

Denuncian ante la Fiscalía a un youtuber por los comentarios homófobos contra Héctor Bellerín: “Un tío que se pinta las uñas y que solo lee libros de mujeres es maricón encubierto”

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

El terreno se ubica a unos 45 kilómetros al sureste de Nassau, la capital bahamense. Cuenta, además, con dos playas de arena blanca y la vegetación cubre casi toda la isla

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Las aguas del Mediterráneo baten su récord histórico de temperatura con máximas que superan los 28 grados

El calentamiento global se refleja en unas cifras que, prácticamente, cada año superan a las anteriores

Las aguas del Mediterráneo baten su récord histórico de temperatura con máximas que superan los 28 grados

Ángel Illescas, floricultor: “La ubicación es la vida de la planta del incienso”

Esta especie que a muchos recuerda al olor de la iglesia, por su naturaleza no aguanta mucho los rayos del sol, pero es ideal para aromatizar una estancia interior

Ángel Illescas, floricultor: “La ubicación es la vida de la planta del incienso”

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

Después del accidente, la propietaria cambió la instalación. El tribunal de Olot (Girona) valoró esa actuación como un indicio sobre las deficiencias existentes antes de la caída

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

ECONOMÍA

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Un conductor sufre un desprendimiento de retina al volante, pero la mutua se niega a reconocerlo como accidente laboral: la justicia da un giro al caso

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués