Torres avisa de que si continúa la violencia en Ceuta habrá una "ruptura total" y se retrasará la solución

Guardar

El ministro de Política Territorial y mando único para la gestión de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha advertido de que si la violencia en la ciudad autónoma "se mantiene o crece" se producirá una "ruptura total" y se retrasará la solución a la crisis, según una entrevista publicada por 'elDiario.es'.

"Queremos que regrese la convivencia. En 2021 en Ceuta se consiguió la normalidad y ahora también se va a conseguir, pero no va a ser posible si seguimos avivando la violencia", ha señalado Torres, quien ha asegurado que el Gobierno quiere "acortar los plazos el máximo posible".

PUBLICIDAD

El ministro ha explicado que, si los nuevos espacios para acoger a las personas migrantes que permanecen en las calles están disponibles "en un par de semanas", la situación podría resolverse "en pocos meses". Según ha detallado, ya hay 2.000 personas filiadas y más de un centenar han sido devueltas.

Torres ha cifrado además en alrededor de 5.000 las personas que permanecen actualmente en las calles de Ceuta, según los datos de las entregas de comida de esta semana, aunque ha señalado que no es posible conocer con exactitud cuántas personas quedan debido a que están diseminadas por distintos puntos de la ciudad.

PUBLICIDAD

El ministro ha defendido que es necesario trasladar cuanto antes a estas personas a espacios habilitados para poder realizar los controles sanitarios, tramitar los expedientes de extranjería y determinar las mayorías de edad. "Cuanto antes estén los migrantes en espacios cerrados, antes podrán ser devueltos", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que no es posible devolver a todas las personas que entraron en Ceuta "en 24 horas o en una semana" y ha tachado de "mentira" y "falso" prometer expulsiones inmediatas. En este sentido, ha explicado que la mayoría de los migrantes serán devueltos al no tener derecho a permanecer, pero que algunos menores no podrán ser reagrupados y deberán ser acogidos tras finalizar el procedimiento correspondiente.

PUBLICIDAD

Torres también ha defendido la colaboración de Marruecos en la gestión de la crisis y ha señalado que el retorno de más de 70.000 personas tras su entrada en Ceuta no habría sido posible sin la cooperación de las autoridades marroquíes.

Sobre los incidentes violentos registrados en los últimos días, el ministro ha señalado que se está investigando si existen "grupos organizados" que hayan acudido a Ceuta para "generar conflicto". En concreto, ha condenado los ataques contra el reparto de comida y ha destacado la labor de los voluntarios ceutíes que han colaborado con las organizaciones humanitarias.

PUBLICIDAD