El calor obliga a la Aemet a poner en alerta a casi toda España: noches tórridas y temperaturas por encima de los 40 grados

Dos personas con ropa veraniega durante una jornada de intenso calor. (María José López/Europa Press)

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Tanto este viernes como el fin de semana España se enfrentará a temperaturas plenamente veraniegas en la mayor parte de la Península. La situación obligó ayer a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos rojos en las zonas de Morena y Condado, en Jaén y en la campiña sevillana, por máximas de 44 grados o más. Esta es, de hecho, la primera vez que se activan avisos rojos por temperatura máxima en septiembre desde que existe Meteoalerta, en 2007.

Aunque los termómetros van a descender en el norte de Galicia y en el tercio suroeste peninsular, con respecto a las máximas, en los tercios este y nordeste de la Península, en la meseta Norte y en los archipiélagos, así como en el Cantábrico oriental, se registrarán ascensos que serán localmente notables en esta última zona.

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Los valores se mantendrán elevados para la época del año en la mayor parte del país, pues se superarán los 35 grados en buena parte del interior peninsular, sin descartarse que esto pueda ocurrir también localmente en las islas. Además, es posible que los termómetros se sitúen por encima de los 40 grados en las depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur.

Dos personas con sombrilla y ropa veraniega durante una jornada de intenso calor en Sevilla. (María José López/Europa Press)

De hecho, la Aemet pronostica que varias capitales de provincia marcarán esta cifra o incluso superiores: 40 grados en Badajoz, Córdoba, Jaén, Sevilla y Toledo; 41 grados en Lleida, Logroño y Zaragoza.

Con respecto a las mínimas, aumentarán en Canarias y en la mitad noroeste peninsular, con pocos cambios en el resto. Las noches tropicales (aquellas en las que no se baja de los 20 grados) volverán a afectar a amplias zonas de la mitad sur peninsular, el Mediterráneo y las depresiones del nordeste; además, localmente puede que los termómetros no bajen de los 25 (noche tórrida) en Canarias y en las depresiones del suroeste peninsular.

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Zonas en alerta por calor

Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos por altas temperaturas máximas en buena parte del país. Todas las comunidades autónomas de la zona peninsular tienen este viernes alertas, que vemos a continuación por provincias.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

En nivel naranja (riesgo importante), se encuentran Córdoba, Jaén, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Cantabria, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Barcelona, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Madrid, Navarra, Gipuzkoa y La Rioja. A estas alertas se suman en nivel amarillo las de Cádiz, Granada, Asturias, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Guadalajara, Girona, Lugo, Ourense, Murcia, Álava, Bizkaia y Valencia.

Chubascos o tormentas aisladas y calima

Con respecto a las precipitaciones, este viernes será una jornada marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Sin embargo, sí habrá nubosidad baja en litorales de Galicia, Asturias, Alborán y Estrecho, con probabilidad de dejar brumas y nieblas costeras.

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La isla de Lanzarote amanece este jueves bajo una intensa calima. (EFE/Adriel Perdomo)

A lo largo del día el acercamiento de una dana desde el suroeste provocará un aumento de la nubosidad de tipo medio y alto, acabando por dejar cielos nubosos en el tercio oeste e intervalos nubosos en el resto que podrían ocasionar algún chubasco o tormenta aislada en puntos del suroeste o del área cantábrica.

En el archipiélago canario la situación será similar, pues se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos de nubes medias y altas con baja probabilidad de algún chubasco o tormenta aislada en cumbres. Junto a esto, habrá calima ligera en la zona de Alborán, el oeste de la Península y, con mayores concentraciones, en Canarias por polvo en suspensión.

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