Receta de aros de manzanas con sabor otoñal: sólo necesitas cuatro ingredientes que tienes en casa sí o sí

El postre de aros de hojaldre de manzana representa a la perfección la entrada del otoño para los amantes de la canela. (Instagram/@meganngentry)

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El aroma a canela que sale del horno cuando estos aros están a punto es, de por sí, una razón para prepararlos. Crujientes por fuera, tiernos por dentro y envueltos en una cobertura dulce que se carameliza durante la cocción, los aros de hojaldre de manzana son el capricho de temporada que no requiere ni técnicas complicadas ni mucho tiempo. Megan Gentry, creadora de contenido, ha subido la receta a sus redes sociales donde comparte muchas más.

La combinación de manzana y hojaldre tiene una larga tradición en la repostería de otoño. En España, los rellenos de manzana con canela y azúcar aparecen en tartas, hojaldres y pasteles de temporada desde hace generaciones. Esta versión en formato de aro individual actualiza esa tradición con una presentación visual muy llamativa, perfecta para compartir tanto en la mesa como en redes sociales.

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Receta de aros de hojaldre de manzana

Sólo se necesitan un puñado de ingredientes y paciencia para enrollar el hojaldre en la manzana para preparar esta receta otoñal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rodajas de manzanas rojas propias de otoño quedan dentro de la masa de hojaldre y se rebozan en azúcar con canela antes de meterse al horno. La magia que ocurre con el calor es sencilla. El hojaldre sube y se dora por fuera mientras la manzana se ablanda por dentro con la alta temperatura. El resultado es un bocado con dos texturas muy diferentes.

Tiempo de preparación

Total: 35-40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 18-22 minutos

Ingredientes

2 manzanas grandes (variedad Golden, Reineta o Granny Smith) 1 lámina de masa de hojaldre congelada (descongelada pero fría) 65 g (⅓ de taza) de azúcar blanco 2 cucharaditas de canela molida

Cómo hacer aros de hojaldre de manzana, paso a paso

La combinación de manzana y canela es larga en la repostería. Se utiliza en tartas, hojaldres, batidos, etc. (Instagram/@meganngentry)

Precalienta el horno a 200 °C. Cubre una bandeja de horno con papel vegetal y reserva. Lava y seca bien las manzanas. Córtalas en rodajas gruesas de aproximadamente 1,5 cm. Retira el corazón de cada rodaja con un descorazonador o un cortador redondo pequeño para obtener aros limpios. Desenrolla la lámina de hojaldre sobre una superficie limpia. Mantenla fría en todo momento ya que el hojaldre frío trabaja mejor y sube más en el horno. Corta el hojaldre en tiras de unos 1,5 cm de ancho. En un cuenco pequeño, mezcla el azúcar y la canela hasta integrar bien. Toma 1 tira de hojaldre y empieza a envolver cada aro de manzana en espiral, pasando la tira por el agujero central y cubriendo la mayor superficie posible de fruta. Presiona ligeramente el extremo final para que no se suelte. Reboza cada aro ya envuelto en la mezcla de azúcar y canela, asegurándote de que el hojaldre quede bien cubierto por todos los lados. Coloca los aros sobre la bandeja preparada, dejando espacio entre ellos. Hornea entre 18 y 22 minutos, hasta que el hojaldre esté bien dorado y haya subido. No abras el horno durante los primeros 15 minutos para no interrumpir el levado. Retira del horno y deja reposar 5 minutos antes de servir. Se disfrutan mejor templados.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con 2 manzanas grandes se obtienen entre 6 y 8 aros, dependiendo del grosor de las rodajas y del tamaño de la fruta. Es suficiente para 3 o 4 personas como postre.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

(Estimación por aro, sobre una base de 8 unidades)

Calorías: 185 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 26 g

Grasas: 8 g

Proteínas: 2 g

Azúcares: 14 g

Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los aros están en su mejor momento recién salidos del horno o templados. Si sobran, guárdalos en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 24 horas. Para recuperar el crujiente, caliéntalos 5 minutos en el horno a 180 °C. No se recomienda la nevera, ya que la humedad ablanda el hojaldre.

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