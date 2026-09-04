España

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las comunidades gobernadas por el partido popular se han presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese al llamamiento de la presidenta madrileña a paralizar la revisión del sistema de reparto

El ministro de Hacienda, Arcadi España. Eduardo Parra / Europa Press
El ministro de Hacienda, Arcadi España. Eduardo Parra / Europa Press
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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han desmarcado de la estrategia de Isabel Díaz Ayuso y han acudido este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pese al llamamiento de la presidenta madrileña a boicotear la cita en la que se somete a votación la reforma del sistema de financiación autonómica. La Comunidad de Madrid decidió no asistir al encuentro al considerar que la propuesta del Ministerio de Hacienda fue negociada de manera bilateral con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y trasladó esa postura al PP nacional y al resto de gobiernos autonómicos con el argumento de que la única forma de frenar el acuerdo era que no hubiera quórum en la sala.

Varios consejeros populares no han seguido la recomendación de la presidenta madrileña y reivindican su presencia en la reunión. La consejera de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido a la entrada del encuentro que su comunidad mantendrá “esa máxima lealtad institucional” y ha remarcado que “hemos venido a servir a los ciudadanos extremeños y a que su voz se escuche en todos los ámbitos”. El propio Ministerio de Hacienda, que dirige Arcadi España, calificó de “irresponsable” el llamamiento de Ayuso al resto de territorios para vaciar de contenido la cita, que llevaba meses reclamada por las propias comunidades del PP y que se había pospuesto desde julio a petición de los populares por la situación de los incendios.

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La votación se produce en un contexto de rechazo generalizado a la propuesta, que además de las comunidades del PP cuenta con la oposición de Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE. El Gobierno central, que dispone del 50% de los votos en el CPFF, solo necesita el respaldo de un territorio para sacar adelante el plan y contará previsiblemente con el apoyo de Cataluña y Canarias, lo que le permitiría remitir la reforma al Consejo de Ministros y, después, al Congreso de los Diputados.

(Noticia en ampliación)

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