Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

Un automóvil Seat de color gris transita por una carretera de montaña junto al mar en el litoral de España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más allá de los posibles cambios en la estrategia de Volkswagen, la noticia sobre una posible retirada de Seat a partir de 2029 preocupa a los propietarios de modelos de la marca española por cuestiones mucho más prácticas: qué ocurrirá con la garantía de sus coches, los repuestos y el servicio técnico. Si tienes un Seat, por ahora no hay motivo para pensar que vayas a perder esas coberturas. La información sobre el final de la marca, publicada por el semanario alemán WirtschaftsWoche, todavía no ha sido confirmada por Volkswagen.

Las garantías de los vehículos Seat constituyen una obligación contractual del fabricante, pero también del grupo Volkswagen como matriz, según la información publicada por la propia compañía. Esa obligación no está condicionada a que la marca continúe vendiendo modelos nuevos en el futuro.

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Seat ofrece en la actualidad una garantía de fabricante estándar de tres años, ampliable hasta 10 años o 200.000 kilómetros mediante planes contratados antes de la matriculación del vehículo. Los modelos completamente eléctricos incluyen, además, una garantía específica de batería de alto voltaje de ocho años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra primero. La cobertura por perforaciones derivadas de corrosión se extiende hasta los 12 años, sin costes de mano de obra ni de materiales.

Estas condiciones tienen validez en cualquier país de la Unión Europea y no se alteran por un cambio de propietario: la garantía se transfiere de forma automática y sin coste adicional mientras permanezca vigente.

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Qué exige la normativa europea sobre repuestos y reparaciones

Además de las garantías comerciales, existe un marco regulatorio que obliga a los fabricantes a sostener el servicio posventa durante un período determinado, con independencia de decisiones comerciales sobre la continuidad de una marca. La Directiva de la Unión Europea 2024/1799, sobre normas comunes para promover la reparación de bienes, entró en vigor el 31 de julio de 2026 en los países miembros.

Esa normativa establece que los fabricantes deben ofrecer servicio de reparación y suministrar piezas de repuesto a precios razonables durante el período en que estén obligados a garantizar esa disponibilidad. Según la Comisión Europea, ese plazo varía según el tipo de producto, aunque en la práctica la obligación de reparación se extiende entre cinco y 10 años, dependiendo del bien y la pieza en cuestión.

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Seat empieza a producir las primeras baterías para preparar la fabricación del Cupra Raval. (EFE)

La obligación de reparar comienza a regir desde el momento en que el consumidor adquiere el producto y continúa vigente incluso después de que expire el período de garantía legal, de acuerdo con la documentación oficial de la Comisión Europea.

El plan filtrado de Volkswagen menciona la posventa

El documento interno atribuido al Consejo de Administración de Volkswagen, filtrado a WirtschaftsWoche y difundido por medios españoles, puntualiza que la retirada de Seat contemplaría preservar la atención a los clientes actuales. “La marca Seat se retirará de forma ordenada y eficiente en costes a más tardar a finales de 2029, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio a los clientes actuales, por ejemplo en posventa, y el cumplimiento de las obligaciones vigentes”, señala el texto, según informa El Confidencial.

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Sin embargo, se trata de un documento interno filtrado, no de un comunicado oficial confirmado por Seat ni por Volkswagen. Ninguna de las dos compañías ratificó públicamente ese contenido hasta el momento.

Qué ocurre habitualmente cuando un fabricante discontinúa un modelo

El escenario de una marca que deja de fabricarse no equivale, en términos de garantía, a la discontinuación de un modelo específico, situación más habitual dentro de la industria automotriz. En ambos casos, las obligaciones vigentes de garantía y suministro de repuestos permanecen atadas al contrato de compra y a la normativa europea, no a la continuidad comercial de la marca en el mercado.

Los propietarios de vehículos Seat con garantías activas mantienen, según la información oficial disponible, el derecho a la cobertura contratada durante todo el plazo vigente, así como acceso al servicio técnico y a piezas de repuesto en los términos que fija la legislación europea.

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