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Calendario escolar de Galicia 2026-2027: inicio de las clases, festivos, vacaciones y otros días importantes

Las familias gallegas ya se preparan para la vuelta al cole, que tendrá lugar la semana que viene

Vuelta al cole en Galicia. (Magnific)
Vuelta al cole en Galicia. (Magnific)
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El regreso a las aulas está ya a la vuelta de la esquina. En algunas comunidades autónomas, esta semana algunos alumnos ya han comenzado a llenar las clases de los centros educativos, mientras que en otras regiones de España los estudiantes todavía podrán disfrutar de unos días más de vacaciones.

El mes de septiembre se caracteriza por la vuelta a la rutina. Para las familias supone un esfuerzo económico por la cantidad de libros y material escolar que hay que comprar. Según el informe anual realizado por Banqmi, comparador financiero de iAhorro, el coste medio de equipar a un estudiante con libros de texto y uniformes asciende a 429,28 euros por niño para este año escolar, una cifra que supone un incremento del 1,73 % en comparación con el anterior, cuando el gasto medio fue de 421,98 euros. A esto, además, hay que sumar el resto del material. Además, también es un periodo caracterizado por el ajetreo: calendarios, horarios, listas y retomar la actividad después de que los estudiantes hayan podido disfrutar del verano.

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Para la mayoría de comunidades autónomas, la vuelta al cole empieza el 7 de septiembre. Sin embargo, otras se adelantan y unas cuantas retrasan el inicio de las clases un par de días más. Es el caso de Galicia, donde los centros educativos comenzarán a llenarse de nuevo el próximo miércoles 9 de septiembre.

El mes de septiembre es el mes de la vuelta al cole para las familias. (Magnific)
El mes de septiembre es el mes de la vuelta al cole para las familias. (Magnific)

Cuándo vuelven los estudiantes a clase en Galicia

El curso escolar 2026-2027 comenzará en Galicia el 9 de septiembre para todas las etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Las clases se extenderán hasta el 21 de junio, a excepción de los segundos cursos de ciclos de Formación Profesional, que terminarán el 15 de junio, y los alumnos de segundo de Bachillerato, que acabarán sus actividades lectivas según las fechas de la Prueba de Acceso a la Universidad.

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Las universidades públicas de Galicia tienen un calendario distinto. Todas ellas —la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Coruña y la Universidad de Vigo— comienzan las clases el 7 septiembre.

Días festivos y vacaciones escolares en Galicia

Los estudiantes disfrutarán de tres periodos de vacaciones: en primer lugar, en Navidad, que se extenderá desde el 22 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive; en segundo lugar, en Carnaval, los días 8, 9 y 10 de febrero, cuando se celebra el Entroido, tradicional fiesta gallega; en tercer lugar, en Semana Santa, desde el 22 hasta el 29 de marzo, ambos también incluidos.

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Con respecto a los festivos, Galicia comprende los siguientes durante este curso 2026-2027:

  • Lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
  • Martes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.
  • Viernes 19 de marzo, Día de San José.
  • Lunes 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas.

No disfrutarán, por caer en sábado, del festivo del 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. Sí tendrán un día no lectivo el 7 de diciembre, el Día de la Enseñanza, así como las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.

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