España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)
Guardar

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este sábado 5 de septiembre.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 5 de septiembre

Tarifa media: 138.11 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 222.93 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 3.21 euros por megavatio hora

La tarifa del servicio eléctrico cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 5 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 205.29 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 200.98 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.12 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 187.41 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 187.37 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 186.87 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 186.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 194.07 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.56 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 136.45 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.66 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 36.77 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 7.77 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.64 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.33 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.21 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 17.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 77.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 151.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 185.39 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 213.2 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 222.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 217.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 213.27 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Indignación en las redes por las imágenes de maltrato animal en Ceuta: migrantes dañan patos, ocas y delfines

Varias asociaciones han denunciado los hechos ante la Guardia Civil y piden identificar a los maltratadores

Indignación en las redes por las imágenes de maltrato animal en Ceuta: migrantes dañan patos, ocas y delfines

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Hilo de oro y piezas de marfil de elefante: los secretos de una condesa del siglo XVII para conservar sus dientes

Un grupo de arqueólogos descubrió el remedio dental de esta aristócrata francesa

Hilo de oro y piezas de marfil de elefante: los secretos de una condesa del siglo XVII para conservar sus dientes

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La petición llega mientras la Audiencia Nacional estudia la subasta electrónica de un Ferrari F12 tasado en 241.613 euros, que podría adjudicarse desde 120.806,50 euros, y de tres Land Rover valorados en conjunto en cerca de 200.000 euros

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

ECONOMÍA

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

DEPORTES

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”