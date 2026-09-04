Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este sábado

La tarifa del servicio eléctrico cambia diariamente (Europa Press)

Guardar

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este sábado 5 de septiembre.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 5 de septiembre

Tarifa media: 138.11 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 222.93 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 3.21 euros por megavatio hora

La tarifa del servicio eléctrico cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 5 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 205.29 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 200.98 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.12 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 187.41 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 187.37 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 186.87 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 186.9 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 194.07 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.56 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 136.45 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 96.66 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 36.77 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 7.77 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.64 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.33 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.21 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 17.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 77.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 151.5 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 185.39 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 213.2 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 222.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 217.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 213.27 euros por megavatio hora.