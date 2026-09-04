Cuándo vuelve el cole en la Comunidad Valenciana: fechas importantes del curso 2026-2027, festivos y vacaciones

La vuelta al cole en la Comunidad Valenciana comienza el 7 de septiembre para algunas universidades y el 9 para el resto de etapas educativas. (Magnific)

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Las clases ya han comenzado en algunas regiones de España, como en Navarra, donde los estudiantes han sido de los primeros en regresar a las aulas. Este mes de septiembre está marcado por la vuelta a la rutina: los cuadernos, los horarios, los libros de texto y todo el material escolar que será necesario para afrontar un nuevo curso.

Aunque la vuelta al cole ya está en marcha, todavía quedan algunos días para que todos los alumnos regresen a los colegios y centros educativos. En varias comunidades autónomas, de hecho, no lo harán hasta mediados de la semana que viene. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, donde los estudiantes todavía van a poder disfrutar de algunos días más de descanso hasta de volver al ciclo de estudios, ejercicios y exámenes.

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Calendario escolar de la Comunidad Valenciana

Las familias se encuentran ya inmersas en el ajetreo que supone el regreso a las clases, por lo que estas semanas es el momento de mirar los calendarios con el objetivo de no olvidarse del inicio de las actividades lectivas, las vacaciones y los festivos.

El mes de septiembre está marcado por la vuelta al cole. (Magnific)

El comienzo del curso será el 9 de septiembre para los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Las clases terminarán para todos ellos el 18 de junio, aunque los alumnos del segundo curso de Bachillerato pueden terminar antes en función de la Prueba de Acceso a la Universidad.

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Las universidades valencianas, sin embargo, cuentan con su propio calendario. La Politécnica de València, la de Alicante, la Jaume I y la Miguel Hernández comenzarán las clases el próximo lunes 7 de septiembre, mientras que la Universidad de Valencia lo hará el 14 de septiembre, una semana más tarde.

Días festivos y vacaciones del curso 26-27

Como en el resto de comunidades autónomas, muchos estudiantes están ya pensando en los festivos y las vacaciones, aunque todavía no haya ni siquiera empezado el curso. Este año, los alumnos de la Comunidad Valenciana disfrutarán de los siguientes días no lectivos:

Viernes 9 de octubre , Día de la Comunitat Valenciana.

Lunes 12 de octubre , Fiesta Nacional de España.

Martes 8 de diciembre , Día de la Inmaculada Concepción

Viernes 19 de marzo, Día de San José.

Se acerca el reinicio de las clases y aquí están algunas claves para volver

Además, los ayuntamientos, previo acuerdo del consejo escolar municipal, podrán proponer hasta un máximo de tres días no lectivos de carácter local a efectos escolares.

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Con respecto a las vacaciones, las de Navidad comprenderán el periodo del 22 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos inclusive, a diferencia de otras comunidades, en las que la vuelta a clase tras este periodo se retrasa hasta el 8 o el 11 de enero. Las vacaciones de Semana Santa serán en la Comunidad Valenciana del 25 de marzo al 5 de abril de 2027, ambos también incluidos.

Estos días, por tanto, comprenden los festivos de Navidad (25 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero), Día de Reyes (6 de enero), Jueves Santo (25 de marzo) y Viernes Santo (26 de marzo), que están incluidos en las propias vacaciones.

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