Anabel Pantoja deja Canarias y se muda a Sevilla con David Rodríguez y su hija. Esta es la casa que podría comprar

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Tal y como llevaba varios meses rumoreándose, Anabel Pantoja comienza una nueva etapa de su vida. Tras ocho años residiendo en Gran Canaria, y a pesar de que está enamorada de la isla y de la casa con vistas al mar que se compró en la localidad de Arguineguín y que se ha convertido en su refugio y en el lugar donde ha vivido sus momentos más especiales con su hija Alma, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido abandonar la isla para mudarse a Sevilla.

En su decisión hay dos motivos de peso: el primero, que su novio David Rodríguez trabaja como fisioterapeuta en Córdoba -que no tiene conexión aérea con Las Palmas- y la distancia en la que han vivido su relación en los últimos tiempos, sobre todo desde que tuvieron a su pequeña en noviembre de 2024, habría comenzado a hacerse demasiado cuesta arriba para ambos.

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También, y al margen de su deseo de tener más cerca a su novio y pasar más tiempo con él, ha pesado el hecho de que la mayor parte de sus compromisos como influencer son en Madrid, a poco más de dos horas en AVE de su ciudad natal, donde además cuenta con el apoyo incondicional de su madre Merchi Bernal para ayudarle a cuidar a su niña. *

Y aunque Anabel no ha confirmado en ningún momento su intención de dejar la isla canaria para volver a su querida Sevilla, el traslado de la familia al completo ya se habría producido. Según 'Vamos a ver', la prima de Kiko Rivera, David, Alma y su madre habrían volado este fin de semana de Gran Canaria a la capital andaluza para comenzar esta nueva etapa coincidiendo con el inicio de septiembre.

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Dónde va a residir continúa siendo un misterio, aunque cobran fuerza las informaciones que aseguran que estaría interesada en adquirir una vivienda en una urbanización de nueva promoción que todavía está en pleno proceso de construcción, que se encontraría en pleno Barrio de los Remedios -muy cerca de la casa de Merchi-, que contaría con todo tipo de comodidades como piscina, gimnasio, zonas comunes y jardines, y cuyo precio iría desde los 400.000 (los pisos de dos dormitorios) a los 700.000 euros en el caso de los áticos con solárium, que sería el que Anabel estaría pensando en comprar.

Una mudanza que no habría significado un acercamiento entre David y su suegra, cuya relación sigue siendo nula según testigos presenciales de su vuelo a Sevilla este fin de semana, cuando no se habrían dirigido siquiera la palabra durante el viaje, por lo que todo apunta que hasta que su nuevo hogar esté construido -a lo largo de 2027- la influencer y su chico se instalarán en una vivienda de alquiler en el centro de Sevilla con su pequeña Alma, y que el fisioterapeuta vivirá a caballo entre esta ciudad y Córdoba, donde se encuentra su trabajo.

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