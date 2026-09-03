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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 4 de septiembre: del ultimátum de Enriqueta a la revelación mortal que frena a Victoria

La ficción de TVE cierra la semana con un capítulo decisivo marcado por presiones por el ducado y un intento de fuga

Victoria en 'Valle salvaje' (RTVE).
Victoria en 'Valle salvaje' (RTVE).
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La corporación pública sigue volcada con la producción de series nacionales para sus tardes en Televisión Española. Valle Salvaje es uno de esos proyectos que Prado del Rey cuida con mucho mimo y que, día tras día, logra crecer en cuanto a su audiencia media, sumando cada vez más seguidores a sus intrigas de época.

La exitosa ficción ocupa la franja de 17:45 a 18:35 horas de lunes a viernes en La 1. La emisión de la serie llega cada tarde justo después de que Marta Flich y Martín Barreiro arranquen la programación con Directo al grano. Una vez finalizado el episodio de Valle Salvaje, es la consolidada ficción La Promesa la encargada de tomarle el testigo en la parrilla.

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Este viernes 4 de septiembre, la serie emitirá su esperado capítulo 480. Esta nueva entrega promete mantener la tensión al máximo, centrando sus tramas en los movimientos estratégicos en torno al ducado y en las medidas desesperadas de algunos de sus protagonistas para evitar a la justicia tras los últimos acontecimientos ocurridos en el valle.

Qué pasará el viernes en ‘Valle Salvaje’

El capítulo 480 pondrá a don Hernando contra las cuerdas. Enriqueta decide pasar a la acción y presiona al marqués a través de una velada en la que también participan Manuela y Braulio. El objetivo de Enriqueta es muy claro: le pide a Hernando que intervenga y le quite de la cabeza a José Luis la idea de recuperar el ducado.

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'Valle Salvaje': Enriqueta sabe lo que quiere conseguir. (RTVE)
Enriqueta en 'Valle Salvaje'. (RTVE)

Por otro lado, la situación de Victoria llega a un punto límite. Viéndose acorralada, toma la drástica decisión de huir antes de que las autoridades o sus enemigos puedan acusarla formalmente por lo ocurrido con Dámaso. Sin embargo, su plan de escape se verá truncado abruptamente cuando Mercedes la detiene en el último momento, frenando su huida con una revelación mortal que promete cambiarlo todo.

El origen de la historia en ‘Valle Salvaje’

Para comprender los intensos conflictos que sacuden la serie, es necesario remontarse al origen de la trama en el año 1763. La historia sigue la vida de Adriana, una mujer valiente y leal a su familia que sufre un inesperado revés tras recibir un duro golpe: el fallecimiento de su padre. Como consecuencia de un pacto que fue firmado en secreto, Adriana se vio obligada a dejar la Villa de Madrid para viajar a Valle Salvaje, en el norte de España, con el objetivo de desposar a un desconocido.

Adriana y Luisa en 'Valle Salvaje'. (RTVE)
Adriana y Luisa en 'Valle Salvaje'. (RTVE)

En este remoto valle, hogar de la familia de su prometido y de su complicada tía, doña Victoria, a Adriana la persigue un oscuro secreto del pasado. Allí, su vida ha cambiado para siempre, topándose de frente con el verdadero amor, pero también con la traición y el peligro en su firme propósito de tratar de descubrir la verdad oculta tras la muerte de su padre.

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