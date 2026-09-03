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Quintanar del Rey se convierte en el ganador del ‘Grand Prix 2026′: cuánto puede cambiar un “sí” o un “no”

El pueblo castellano manchego ha reafirmado su papel de favorito tras hacer la puntuación más alta de esta edición de 2026 con 42 puntos y dejar eliminado a Altura en las semifinales

RTVE
La gran final de 'El Grand Prix del Verano 2026' enfrenta a Polinyà y Quintanar del Rey. (RTVE)
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Después de nueve programas durante este período estival, la temporada del ‘Grand Prix 2026’ ha acabado tras la emisión este miércoles de la gran final desde las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play. Aunque ya con muchas familias pensando en la vuelta a la rutina tras los meses de vacaciones, este 3 de septiembre será recordado por Quintanar del Rey como el día que triunfaron en el programa más histórico del verano televisivo español; dónde doce pueblos comenzaron la competición, ya sólo uno puede decir que es el ganador del ‘Grand Prix del Verano’.

Como siempre, Ramón García, su presentador emblema, junto la compañía de Lalachus y Gorka Rodríguez, la nueva incorporación, y el ya establecido Wilbur han formado un equipo excepcional, que han cumplido con creces lo que prometieron en la presentación del programa: hacer todavía más entretenidas las noches del verano.

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En esta gran final se han enfrentado dos pueblos con una historia y patrimonio cultural muy reseñable. Por un lado, Quintanar del Rey, bajo los colores del equipo amarillo, una localidad castellanomanchega, de Cuenca, que venció en las semifinales a Altura y es considerada la capital española del champiñón. Y, por otro, en el bando azul, ha competido Polinyá, un municipio de Barcelona, que dejó en el apeadero a Pradejón, cuyas raíces se hunden en la época romana y tiene fósiles de hace 15 millones de años. Ambos pueblos han contado con la ayuda de Miguel Maldonado, el cómico murciano, y Victoria Martín, guionista, cómica y presentadora madrileña, como los míticos padrinos del ‘Grand Prix’, respectivamente.

Una final que ha mantenido la igualdad hasta el final

Caídas imposibles, chapuzones, carreras y mucho humor han vuelto a ser los ingredientes de la gran final del ‘El Grand Prix del Verano 2026’, que mantiene intacta la esencia de uno de los formatos más queridos por el público y que cada semana reúne a toda la familia frente al televisor. En el programa de hoy, Quintanar del Rey ha comenzado la noche con ventaja en ‘Recogecocos’, la primera prueba, tras imponerse por 4 a 2 a Polinyá. Laurita, la vaquilla “que a Picasso imita”, ha sido la elegida para abrir una final que ha mantenido la tensión hasta el último reto.

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Quintanar del Rey se convierte en el ganador del ‘Grand Prix 2026′. (X/@GrandPrix_tve)

La segunda prueba, ‘Misión zanahoria’, ha equilibrado el marcador. Gerard, el primer representante de Polinyá, ha conseguido sacar varias zanahorias, guardarlas en el zurrón y completar el recorrido a gran velocidad. Aunque ha podido caer del puente de la gincana en varias ocasiones, ha logrado recuperar el equilibrio y ha sumado tres zanahorias para su equipo. Elisa, capitana de Quintanar del Rey, ha respondido con una actuación que ha permitido el empate a tres.

El programa también ha dejado espacio para las gradas y las tradiciones de los dos municipios. Un vecino de Polinyá, vestido con el traje típico catalán para bailar sardanas, ha entregado unas espardeñas a Lala Chus. Más tarde, la presentadora se ha acercado a la grada de Quintanar del Rey, donde dos vecinos con trajes tradicionales de Castilla-La Mancha han interpretado una jota manchega con castañuelas.

El diccionario ha decidido el título

Polinyá ha logrado recuperarse en varias pruebas y ha llegado a ponerse por delante. El equipo catalán ha activado la carta dorada en ‘Baloncesto en pañales’, mientras que en ‘Alicia en el país de las caidillas’ se ha impuesto con claridad y ha igualado el marcador general, 18 a 18. Después, ha ganado el ‘Champions Prix’ por cinco a dos y se ha adelantado por 20 a 19. En ‘Los troncos locos’, el municipio barcelonés ha recolectado 15 salmones frente a los 10 de Quintanar del Rey, colocando un marcador global de 24 a 21.

Quintanar del Rey ha reducido la diferencia en ‘Los superbolos’. El participante apodado “Culete” ha derribado todos los bolos, incluido el dorado, salvo uno, y ha dejado el marcador en 24 a 23. Antes de la prueba decisiva, Ramón García ha destacado el vínculo del formato con los espectadores y las familias que han seguido el programa desde hace más de tres décadas. “A veces no es solo la audiencia lo importante, sino lo que queda en la memoria y en el corazón. Este programa de televisión quedará siempre en la memoria de todos, de los que son mayores y los más críos. Por eso pienso que este programa no es nuestro, es vuestro. De todas las familias que durante todo este tiempo nos estáis viendo, juntándoos frente al televisor”.

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Ramón García, presentador del ‘Grand Prix del Verano′. (RTVE)

El diccionario ha definido al ganador del ‘Grand Prix 2026’. En este último reto de la noche se pueden ganar tres puntos si se da una respuesta correcta o se pierden tres puntos si se falla. Además, por si fuera poco, este año se ha añadido la novedad de que la última palabra vale 4 puntos tanto a favor como en contra. Así, al inicio de este último desafío, el marcador global estaba muy igualado, 24 a 23 puntos. Ambos pueblos han acertado sus dos primeras palabras. Después, en la palabra definitiva, Quintanar del Rey ha acertado, colocando el 33-30 para el pueblo manchego. Si Polinyá acertaba ganaba el ‘Grand Prix 2026’ y si fallaba perdían. Sólo dependía de ellos. Toda la responsabilidad en el equipo catalán. La palabra que ha decidido un ‘Gran Prix’ ha sido “cruste”. El equipo azul ha dicho que “sí” existía para la RAE y han fallado.

De esta manera, Quintanar del Rey ha hecho que este acierto en la última ronda les valiera el título de ganadores del ‘Grand Prix del Verano 2026’, por 33 puntos frente a los 26 de Polinyá. Su alcaldesa junto a todos los vecinos del pueblo que estaban en la grada, ha alzado al cielo del plató del programa más mítico del verano el trofeo mientras sonaba el “We are de Champions” que no sólo les reconoce como ganadores de Grand Prix del Verano 2026 sino que además les premia con 20.000 € para el pueblo.

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