De jóvenes con “neopreno y aletas” a familias con niños en “ropa deportiva y chancletas”: así fue la entrada masiva de los migrantes en Ceuta

Captura del informe de la Policía Nacional con la evolución del proceso de entrada por horas el 30 de julio de 2026 a Ceuta. (CENIF)

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El informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sonstiene que hubo una “planificación previa” en la entrada de más de 70.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y documenta la participación activa de agentes de las Fuerzas de Seguridad marroquíes durante el cruce. Desde el primer día, el Gobierno de Pedro Sánchez lo atribuyó a la difusión de bulos y desinformación a través de las redes sociales, aunque siempre desvinculó al país, una versión que ahora contradicen las conclusiones del informe policial. Pero, ¿qué ocurrió desde que comenzaron a llegar las primeras personas hasta que el flujo se convirtió en masivo?

En el documento de 55 páginas, la Policía reconstruye cómo evolucionó la entrada y distingue diferentes perfiles “a modo de una escalada” que fueron cambiando en función de la hora y, especialmente, de cómo evolucionaba la gestión fronteriza por parte de España.

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De jóvenes a familias: los diferentes tipos de perfiles

La primera oleada se produjo hasta las 11.00 horas del 30 de julio, momento que coincide con la apertura de los accesos ubicados en la playa de El Tarajal. Así, durante las primeras horas entraron hombre jóvenes, en su mayoría de origen marroquí de entre 15 y 25 años, con un “alto porcentaje de menores”. La mayoría iba equipada con “trajes de neopreno, aletas y objetos que facilitan la flotabilidad”, entre ellos neumáticos, flotadores y colchonetas de playa.

Captura de pantalla de un informe de la Policía Nacional con una recopilación fotográfica de presuntos agentes marroquíes no uniformados. (Infobae)

Pero a las 11.00 horas, el perfil comenzó a cambiar. La Policía sitúa el inicio de una segunda oleada que se prolongó hasta aproximadamente las 22.00 horas del mismo día 30. En ella ya aparecen personas de hasta 40 años, así como “grupos familiares completos y niños de corta edad”. Estos últimos supondrían, según la estimación recogida en el documento, entre un 18% y un 25% del total. Y si durante las primeras horas abundaban los trajes de neoprenos, las aletas y los flotadores, en esta segunda fase la mayoría aparece “vestida con ropa deportiva y chancletas” y sin equipamiento específico para realizar el cruce a nado. De nuevo, la nacionalidad continua siendo mayoritariamente marroquí aunque ya se observa “una paulatina incorporación de personas de origen subsahariana”, que el informe sitúa en un rango entre el 20 y el 25%.

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Es de nuevo a partir de las 22.00 horas del 30 de julio y durante el día 31, cuando el perfil “vuelve a corresponderse” con el de las primeras horas: varones jóvenes de entre 15 y 25 años, de nuevo con equipamiento específico para realizar el cruce a nado y de nacionalidad “casi exclusivamente” marroquí.

Sin embargo, un 90% de los que llegaron no se quedaron en España, que el informe asegura que lo hicieron movidos por la oportunidad de participar una “ocasión histórica”. De las 72.000 entradas contabilizadas oficialmente, el Gobierno cifra actualmente en unas 5.000 las personas que continúan en Ceuta, mientras que el propio informe ya estimó que a partir del 1 de agosto permanecían entre 5.000 y 10.000. Hay que recordar que 145 personas perdieron la vida cruzando la frontera.

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Ceuta sigue en situación crítica tras el asalto a la frontera del 30 y 31 de julio.

Este escalonamiento es uno de los elementos en los que se fija el CENIF para analizar cómo se desarrolló la entrada masiva de migrantes. Los investigadores destacan la “extraordinaria capacidad de movilización por fases de un volumen muy grande de personas”, así como el acceso escalonado de distintos perfiles a territorio español, algo que consideran “difícilmente realizable sin una planificación previa”. Por esto mismo el informe relata que hubo agentes de las Fuerzas de Seguridad marroquí no uniformados que hacían de gestores “monitorizando en unos casos e impulsando y dirigiendo en otros, a la masa de personas”, mientras que los que sí lo estaban daban indicaciones para entrara en España.

El informe tampoco resta importancia a las redes sociales. La Policía describe un proceso de “dinamización y viralización” de mensajes que comenzó días antes de la entrada y que pasó de publicaciones abiertas en Facebook a grupos cerrados de WhatsApp, con una actividad que se disparó en las horas previas al 30 de julio. La Policía sostiene que hubo capacidad para “activar y desactivar” la convocatoria, además de facilitar rutas y desplazamientos hasta la frontera con el “guiado activo” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos.

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