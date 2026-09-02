Los cinco rasgos de personalidad que, según tus genes y entorno, definen cómo piensas, sientes y actúas

Cinco mujeres sentadas alrededor de una mesa representan las distintas dimensiones del modelo de los cinco grandes rasgos de la personalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Por qué algunas personas son extrovertidas y sociables por naturaleza, mientras que otras son propensas a la ansiedad o a ser sumamente organizadas? La respuesta a este enigma sorprendentemente se encuentra en tu estructura genética. Al parecer, un ADN predispuesto junto al impacto de tu entorno determina cómo piensas, sientes y actúas.

Así lo ha demostrado una red internacional de investigadores, denominada Consorcio de Genómica de la Personalidad Revivida (ReGPC), en un estudio publicado en Nature. Los expertos han examinado el ADN de más de un millón de personas en uno de los metaanálisis genéticos de la personalidad más extensos y rigurosos hasta el momento.

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El equipo internacional, coliderado por científicos como Ted Schwaba de la Universidad Estatal de Michigan y Elliot M. Tucker-Drob de la Universidad de Texas en Austin, ha logrado identificar 1.260 variantes genéticas específicas asociadas con la personalidad, de las cuales 824 son descubrimientos completamente nuevos.

El mapa de los “Cinco Grandes”

Para simplificar la enorme complejidad de la mente humana, los científicos se han basado en el modelo de los “Cinco Grandes” rasgos de personalidad (conocido en la psicología como el modelo Big Five). Estos rasgos son:

Extraversión: la tendencia a buscar la sociabilidad, la energía y la asertividad.

Amabilidad (o Afabilidad): el nivel de compasión, respeto y confianza hacia los demás.

Responsabilidad: la capacidad de organización, productividad y responsabilidad.

Neuroticismo: la propensión a experimentar ansiedad, depresión y volatilidad emocional.

Apertura a la experiencia: el nivel de imaginación, curiosidad intelectual y sensibilidad estética.

Correlaciones genéticas de LDSC estratificadas por grupos: regiones geográficas, grupos de edad, condición de veterano, perspectiva del evaluador e instrumento de medición (Nature)

Los hallazgos demuestran que las variantes genéticas comunes explican entre el 4,8% y el 9,3% de las diferencias individuales en estos rasgos. Sin embargo, cuando se corrigen los errores e imprecisiones de medición que suelen ocurrir en los cuestionarios de personalidad tradicionales, este porcentaje aumenta a un rango de entre el 9,3% y el 13,3%. Pero, ¿de qué se compone el resto del porcentaje?

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Genes, ambiente y el misterio familiar

Una de las grandes revelaciones de este estudio es que la influencia de los genes en nuestra forma de ser es directa y no está sesgada por el entorno familiar. Al comparar los perfiles de miles de hermanos mellizos y de padres e hijos, los investigadores demostraron que los rasgos se heredan por transmisión genética directa, de manera casi completamente independiente de si los hermanos crecieron bajo las mismas reglas o el mismo hogar.

Este comportamiento diferencia drásticamente a la personalidad de otros rasgos sociales como el nivel educativo o los ingresos, los cuales sí están fuertemente influenciados por el entorno social de la familia. No obstante, los científicos advierten que tener cierta predisposición genética no equivale a un destino inalterable.

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Tal como señalan los autores del estudio: “Incluso los efectos genéticos directos no determinan la personalidad de un individuo. Más bien, las asociaciones genéticas actúan de manera probabilística en grandes grupos de personas, y pueden interactuar y operar a través de las experiencias ambientales”. Es decir, la genética nos da un “rango” de posibilidades, pero nuestras experiencias diarias y el entorno moldean la versión final de quiénes somos.

Una ilustración conceptual sintetiza los cinco rasgos principales de la personalidad humana: extraversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impactan estos rasgos en la vida cotidiana

La investigación no solo mapeó el ADN, sino que conectó estos rasgos con resultados reales en la vida de las personas. Por ejemplo, se descubrió que las personas con una fuerte base genética para la responsabilidad tienden a participar más en deportes, consumen menos sustancias nocivas y gozan de una mejor salud general y un envejecimiento más saludable. Además de favorecer el traslado hacia comunidades suburbanas más tranquilas.

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Por el contrario, un perfil genético con alto neuroticismo está estrechamente vinculado a un mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Sorprendentemente, los genes vinculados a la apertura a la experiencia predicen una mayor movilidad residencial, inclinando a las personas a mudarse a áreas profesionales cosmopolitas en la edad adulta,

Mientras que la genética de extraversión tiende a tener un menor riesgo de padecer ansiedad o depresión, pero una mayor para trastornos del neurodesarrollo (como el TDAH); además de una mayor probabilidad de tener la primera relación sexual a una edad más temprana. En cambio, el perfil afable es un potente escudo contra casi todos los trastornos psiquiátricos y una menor recurrencia a la delincuencia.

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