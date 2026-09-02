Un experto en plantas explica cómo decorar las esquinas de casa: “Suavizan las líneas rectas”

Plantas en un balcón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las plantas de interior se han convertido en uno de los recursos más utilizados para dar un toque natural a la decoración del hogar. Además de aportar color y personalidad a las habitaciones, permiten transformar determinados espacios sin necesidad de realizar grandes cambios ni incorporar demasiados elementos.

Uno de los lugares que puede resultar más complicado de decorar son las esquinas. En muchas ocasiones, estos espacios terminan vacíos porque resulta difícil encontrar un elemento que encaje en ellos sin obstaculizar el paso o sobrecargar visualmente la zona.

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Sin embargo, una planta puede convertirse en una alternativa sencilla para aprovechar estos rincones. El experto en plantas Ignacio Guío (@ignacioguio) explica al medio El Mueble que colocar una planta de interior en una esquina ayuda a suavizar las líneas rectas que predominan en muchas viviendas.

Qué plantas son mejores para las esquinas

A la hora de elegir una planta para este espacio, no todas las variedades funcionan igual. Según el experto, conviene apostar por ejemplares de crecimiento vertical y porte elegante, capaces de ocupar la zona disponible sin extenderse demasiado hacia los laterales.

Este tipo de plantas permite aprovechar una esquina vacía sin interferir en las zonas de paso ni generar una sensación de espacio excesivamente recargado. Además, su altura ayuda a dar mayor presencia a una zona que, de otro modo, puede quedar en un segundo plano dentro de la decoración.

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Por tanto, más que llenar la esquina con diferentes elementos, la clave está en escoger una planta que se adapte a sus dimensiones y que aporte volumen de una manera equilibrada. Así, un rincón que inicialmente puede parecer difícil de decorar puede integrarse con mayor facilidad en el conjunto de la estancia.

Entre las opciones más sencillas se encuentra la sansevieria, una planta muy resistente que necesita pocos riegos y puede adaptarse a diferentes condiciones de luz. Sus hojas firmes y alargadas mantienen un aspecto cuidado sin exigir demasiada atención.

Sansevieria. (Adobe Stock)

La pata de elefante es una opción especialmente resistente. Su característica base le permite almacenar agua, por lo que tolera bastante bien los períodos sin riego y no necesita cuidados constantes.

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Pata de elefante. (Wikimedia/Forest & Kim Starr)

La palmera de salón también puede funcionar bien en interiores. Sus hojas finas y arqueadas aportan un aspecto frondoso y prefiere los espacios luminosos, aunque sin recibir sol directo. En cuanto al riego, conviene mantener cierta humedad en el sustrato sin llegar a encharcarlo. A pesar de que estas tres variantes son ideales, puedes escoger otras que te gusten más o se adapten mejor a la estética de tu casa.

Palmera de salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo integrar las plantas en la decoración

Más allá de la especie elegida, también es importante cuidar la forma en la que se incorpora a la estancia. El macetero puede convertirse en un elemento decorativo más y ayudar a que la planta encaje con el estilo del hogar.

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Los modelos de fibras naturales aportan calidez, mientras que los acabados cerámicos o de líneas sencillas pueden funcionar en ambientes más contemporáneos. También conviene tener en cuenta el conjunto de la habitación y evitar que la planta quede aislada del resto de elementos decorativos.