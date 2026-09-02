España

Un experto en plantas explica cómo decorar las esquinas de casa: “Suavizan las líneas rectas”

Estas variedades aportan un toque natural y permiten aprovechar rincones que suelen quedar vacíos o desaprovechados

Primer plano de macetas colgantes de terracota en la baranda de un balcón. Contienen lavanda floreciendo, helechos y potus. Al fondo, edificios urbanos bajo cielo nublado.
Plantas en un balcón. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las plantas de interior se han convertido en uno de los recursos más utilizados para dar un toque natural a la decoración del hogar. Además de aportar color y personalidad a las habitaciones, permiten transformar determinados espacios sin necesidad de realizar grandes cambios ni incorporar demasiados elementos.

Uno de los lugares que puede resultar más complicado de decorar son las esquinas. En muchas ocasiones, estos espacios terminan vacíos porque resulta difícil encontrar un elemento que encaje en ellos sin obstaculizar el paso o sobrecargar visualmente la zona.

PUBLICIDAD

Sin embargo, una planta puede convertirse en una alternativa sencilla para aprovechar estos rincones. El experto en plantas Ignacio Guío (@ignacioguio) explica al medio El Mueble que colocar una planta de interior en una esquina ayuda a suavizar las líneas rectas que predominan en muchas viviendas.

Qué plantas son mejores para las esquinas

A la hora de elegir una planta para este espacio, no todas las variedades funcionan igual. Según el experto, conviene apostar por ejemplares de crecimiento vertical y porte elegante, capaces de ocupar la zona disponible sin extenderse demasiado hacia los laterales.

Este tipo de plantas permite aprovechar una esquina vacía sin interferir en las zonas de paso ni generar una sensación de espacio excesivamente recargado. Además, su altura ayuda a dar mayor presencia a una zona que, de otro modo, puede quedar en un segundo plano dentro de la decoración.

PUBLICIDAD

Por tanto, más que llenar la esquina con diferentes elementos, la clave está en escoger una planta que se adapte a sus dimensiones y que aporte volumen de una manera equilibrada. Así, un rincón que inicialmente puede parecer difícil de decorar puede integrarse con mayor facilidad en el conjunto de la estancia.

Entre las opciones más sencillas se encuentra la sansevieria, una planta muy resistente que necesita pocos riegos y puede adaptarse a diferentes condiciones de luz. Sus hojas firmes y alargadas mantienen un aspecto cuidado sin exigir demasiada atención.

Lengua de suegra, una planta beneficiosa y fácil de cuidar. (Adobe Stock)
Sansevieria. (Adobe Stock)

La pata de elefante es una opción especialmente resistente. Su característica base le permite almacenar agua, por lo que tolera bastante bien los períodos sin riego y no necesita cuidados constantes.

Pata de elefante, Planta, México
Pata de elefante. (Wikimedia/Forest & Kim Starr)

La palmera de salón también puede funcionar bien en interiores. Sus hojas finas y arqueadas aportan un aspecto frondoso y prefiere los espacios luminosos, aunque sin recibir sol directo. En cuanto al riego, conviene mantener cierta humedad en el sustrato sin llegar a encharcarlo. A pesar de que estas tres variantes son ideales, puedes escoger otras que te gusten más o se adapten mejor a la estética de tu casa.

Planta Chamaedorea en maceta de terracota en un rincón. Ventana, mesa de madera con libros y taza. Lámpara de pie, sillón y alfombra estampada
Palmera de salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo integrar las plantas en la decoración

Más allá de la especie elegida, también es importante cuidar la forma en la que se incorpora a la estancia. El macetero puede convertirse en un elemento decorativo más y ayudar a que la planta encaje con el estilo del hogar.

Los modelos de fibras naturales aportan calidez, mientras que los acabados cerámicos o de líneas sencillas pueden funcionar en ambientes más contemporáneos. También conviene tener en cuenta el conjunto de la habitación y evitar que la planta quede aislada del resto de elementos decorativos.

Temas Relacionados

JardineríaPlantasEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agentes marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

El documento de 55 páginas sostiene que existió una “planificación previa” desde Marruecos ante la llegada masiva de 70.000 personas en las últimas 48 horas del mes de julio

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agentes marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Si tus correas de las persianas están negras, así puedes limpiarlas y dejarlas como nuevas

La cinta acumula polvo y grasa con el uso diario, pero puedes recuperar buena parte de su aspecto original sin desmontar la persiana

Si tus correas de las persianas están negras, así puedes limpiarlas y dejarlas como nuevas

De jóvenes con “neopreno y aletas” a familias con niños en “ropa deportiva y chancletas”: así fue la entrada masiva de los migrantes en Ceuta

En el documento de 55 páginas al que ha tenido acceso ‘Infobae’ la Policía distingue diferentes perfiles que fueron cambiando en función de la hora

De jóvenes con “neopreno y aletas” a familias con niños en “ropa deportiva y chancletas”: así fue la entrada masiva de los migrantes en Ceuta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: cientos de miles de personas salen a las calles de toda España en apoyo a Ceuta por la crisis migratoria y contra el Gobierno de Sánchez

De jóvenes con “neopreno y aletas” a familias con niños en “ropa deportiva y chancletas”: así fue la entrada masiva de los migrantes en Ceuta

Unas 600 personas cruzaron a Ceuta desde Marruecos en 2018 coincidiendo con la fiesta de Mohamed VI: el antecedente del que advirtió la policía en su informe

El informe policial sostiene que la entrada de migrantes en Ceuta se produjo con agente marroquíes “guiando el cruce a través del agua”

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

ECONOMÍA

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

El Gobierno moviliza 90 millones más para abaratar el alquiler en 317 municipios: estas son las regiones que recibirán las ayudas

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

563 euros de diferencia al mes: así cambia la pensión media en España según la comunidad autónoma donde viva el jubilado

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

DEPORTES

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El Manchester City sigue a lo suyo: otros 500 millones y a la espera de 115 cargos por el fair play financiero

El mercado de fichajes de Arabia, Turquía o Portugal amenaza a los clubes españoles

El precio de volver a lo más alto: el Deportivo y el Racing rompen las reglas y elevan su apuesta para asentarse en Primera División

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Jaime Faria, el apasionado del fútbol y del Sporting de Portugal, que cargó contra la grada del US Open y ahora se enfrenta a Carlos Alcaraz