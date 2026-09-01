Por qué es importante limpiar los utensilios de madera y cómo hacerlo según los expertos

Utensilios de madera. (Magnific)

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Los utensilios de madera son un clásico de la gastronomía. Cucharas, espátulas, tenedores y otros accesorios de este material son realmente prácticos para preparar diferentes platos y, además, cuentan con ciertas ventajas sobre otros utensilios. La primera de ellas es que su superficie es adecuada para utilizarla sobre sartenes y recipientes, ya que no suele rayarlos y son aislantes, por lo que no transmiten el calor.

Sin embargo, que una cuchara o una espátula de madera tenga un aspecto limpio no significa necesariamente que lo esté. Con el uso, estos utensilios pueden acumular pequeños cortes, grietas o zonas deterioradas en las que pueden quedar restos de alimentos y humedad, creando un entorno favorable para los microorganismos.

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Por este motivo, mantenerlos correctamente limpios no es solo una cuestión estética, sino una parte importante de la higiene en la cocina. Por ello, es importante saber cuál es el mejor método para limpiar estos utensilios.

Cómo limpiar y desinfectar los utensilios de madera

Una de las formas más sencillas de limpiar en profundidad los utensilios de madera es recurrir al agua hirviendo. Para ello, basta con poner agua a hervir en una olla e introducir las cucharas, espátulas o paletas durante unos 30 minutos, manteniendo la ebullición. De esta manera, los restos de suciedad y grasa acumulados en la madera pueden desprenderse y quedar en el agua.

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Agua hirviendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez transcurrido este tiempo, si todavía quedan residuos, se pueden lavar con agua y jabón como de costumbre. También existen otros métodos caseros, como frotarlos con limón, utilizar sal gruesa o aplicar bicarbonato y después aclararlos correctamente. En cualquier caso, conviene secarlos bien tras la limpieza para evitar que la humedad permanezca en la madera.

Cómo cuidar y conservar los utensilios de madera

Además de limpiarlos correctamente, mantener los utensilios de madera en buen estado requiere algunos cuidados que ayudan a prolongar su vida útil y evitar que se deterioren antes de tiempo. Uno de los más importantes es lavarlos después de utilizarlos, sin dejarlos demasiado tiempo en contacto con restos de comida o sumergidos en agua, ya que la madera puede absorber humedad.

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También es recomendable evitar el lavavajillas, pues las altas temperaturas y la exposición prolongada al agua pueden favorecer que se agrieten o deformen. Después de lavarlos, hay que secarlos con un paño y dejarlos al aire hasta que estén completamente secos antes de guardarlos.

Persona usando un lavavajillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mantener la madera hidratada, se pueden aplicar de vez en cuando unas gotas de aceite de coco. Además, es preferible almacenarlos en un lugar ventilado, como un recipiente para cubiertos, en lugar de mantenerlos encerrados en un cajón.

Cuándo es necesario sustituir los utensilios de madera

Los utensilios de madera no duran para siempre y, aunque se cuiden correctamente, llega un momento en el que es recomendable sustituirlos. Las grietas profundas, astillas, deformaciones o zonas excesivamente desgastadas son señales de que el material ya no se encuentra en buenas condiciones.

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También conviene prestar atención a los cambios de olor o color que persistan después de limpiarlos, ya que pueden indicar que han absorbido restos. En estos casos, lo más recomendable es retirarlos y reemplazarlos por otros.