Por qué no son recomendables las tablas de madera para cortar en cocina, según un experto: “En hostelería e industria no se usan”

¿Madera, plástico, vidrio, piedra? Los materiales que usamos en cocina interaccionan con los alimentos y pueden llegar a contaminarlos. Lo explica Mario Sánchez, especialista en nutrición y seguridad alimentaria y creador del pódcast SefiFood, que asegura que siempre que habla de este tema “la gente se pone, incluso, agresiva”.

En una entrevista en el pódcast Tiene Sentido, Sánchez dice que la madera en la cocina “a nivel microbiano de bacterias, es de lo peor que hay”, especialmente aquellas piezas que son de poca calidad. Esto se debe a que es un material poroso que “tiende a acumular mucho la humedad, la suciedad y en última instancia o en primera, las bacterias”. “Si tú cortas en esa tabla un pollo crudo que hemos hablado ya mucho de él, esas bacterias se van a quedar ahí”, asegura, ya que cuenta que por mucho que se frote, las bacterias y la suciedad quedan dentro. En este sentido, destaca que “las tablas de madera en hostelería y en industria alimentaria no se utilizan”. No obstante, aclara que esto no se debe a que estén prohibidas, sino a que se desaconsejan.

En otro video de su cuenta de TikTok, Sánchez aconseja evitar este material, ya no solo en las tablas de cortar, sino en todos los utensilios. Insiste en que “es un lugar perfecto para que las bacterias patógenas hagan sus maldades y se desarrollen sin ningún tipo de cortapisa”. Sin embargo, llama a la calma a todos aquellos que lo hayan estado usando en su día a día.

“A pesar de estos consejos que os estoy dando, lo más importante es cómo utilices la tabla de madera y cómo la limpies, cómo la conserves al fin y al cabo. Así que lo más probable es que en tu casa, si lo haces todo bien, no te pase nada", dice, y añade que “independientemente del tipo de material, lo más importante con una tabla, ya sea de madera o no, cuando tenga millones de grietas, asegúrate de cambiarla, porque eso sí, va a tener más mugre que un sofá por detrás. Ahí sí que da igual si es de plástico o de madera”.

El plástico, la mejor alternativa

Para Sánchez, la mejor alternativa para las cocinas de las casas particulares es el plástico. “Mi recomendación personal es que en casa utilicemos tablas de plástico por colores que nos permiten separar para cada uso y evitar esta contaminación cruzada”, indica. Esto sirve para seguir otra de las máximas de la cocina: “Nunca mezcles alimentos crudos como carne, pescado y en especial pollo con otros vegetales que no vamos a cocinar, como el tomate para la ensalada”. “Si lo utilizas todo a la vez, sin ningún tipo de conocimiento ni de higiene, lo más seguro es que te ganes una intoxicación alimentaria de campeonato”, recuerda. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) coincide en que las tablas de cortar deben ser de plástico o cristal. Y especifican que es mejor lavarlas con agua caliente y jabón después de cortar cada alimento.