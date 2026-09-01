España

Embalses en España: así están las reservas de agua este 1 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

De los 56.043 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 64,90 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este martes 1 de septiembre.

Los datos oficial apunta que la reserva de este recurso hídrico bajó en comparación con la semana anterior.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para entender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: martes 1 de septiembre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 36.370 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 64,90 %.

Variación de hace una semana: -817 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,46 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 34.060 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 60,77 %.

Situación del agua en España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 74,00%.

Aragón: 54,90%.

Asturias: 67,54%.

C. Valenciana: 43,10%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 47,75%.

Castilla-La Mancha: 60,86%.

Cataluña: 72,87%.

Comunidad de Castilla y León: 60,95%.

Extremadura: 68,13%.

Galicia: 64,38%.

Murcia: 25,00%.

Navarra: 42,89%.

¿Cómo ahorrar agua en el jardín?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

PUBLICIDAD

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

PUBLICIDAD

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La casa más cara de España está en Marbella: valorada en 70 millones de euros y con spa, cine y bolera

Este palacio marbellí de 14.000 metros cuadrados y 13 habitaciones es toda una joya arquitectónica de la Costa del Sol

La casa más cara de España está en Marbella: valorada en 70 millones de euros y con spa, cine y bolera

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 1 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 1 de septiembre

Un mes después de la crisis en Ceuta, “son más los migrantes sin un techo digno que los que sí lo tienen” pese a la ampliación de plazas

Organizaciones sociales advierten que muchos migrantes siguen durmiendo en la calle y denuncian graves carencias en atención, protección y recursos básicos

Un mes después de la crisis en Ceuta, “son más los migrantes sin un techo digno que los que sí lo tienen” pese a la ampliación de plazas

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

Casi la mitad de quienes concretan su búsqueda en los portales inmobiliarios opta por viviendas de tres dormitorios, mientras los pisos pequeños ganan peso en los mercados más caros y las viviendas grandes resisten en las provincias más asequibles

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

Un Trabajo de Fin de Máster ha analizado el impacto acústico del evento deportivo que se desarollará entre el 11 y 13 de septiembre. Lo más alarmante es la presencia de 279 personas expuestas a más de 80 decibelios, de las cuales 79 están por encima de los 85

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

El joven ingeniero que cifra los vecinos que tendrán que ‘sacrificarse’ por la Fórmula 1 de Madrid: 6.243 residentes disfrutarán de la carrera por encima de los 65 decibelios

¿Autonómicas y municipales antes que las generales?: El calendario electoral que dibuja Sánchez incomoda a los líderes territoriales

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: la ciudad autónoma retrasa el inicio de curso en las escuelas infantiles municipales hasta el 28 de septiembre

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

ECONOMÍA

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

La Unión Europea suspende desde este jueves la importación de carne y otros productos animales procedentes de Brasil por razones sanitarias

España se convierte en la segunda potencia cervecera de Europa: produce 5.300 millones de litros al año y solo la supera Alemania

La luz dispara su precio medio en agosto al nivel más alto en tres años y eleva la factura eléctrica a máximos desde 2022

¿Qué indemnización puede cobrar un empleado público que haya encadenado contratos temporales?: Hasta 10.000 € cada tres años

DEPORTES

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones

FC Barcelona y Atlético de Madrid apuran las últimas horas del mercado de fichajes para cerrar la llegada de un 9

Quién es Malick Yalcouyé, el futbolista que se ha hecho viral por su apariencia viejoven: de sus inicios en Costa de Marfil a ganarse el puesto en el Brighton