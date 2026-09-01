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Calendario escolar 2026-2027 de Cantabria: todas las fechas clave de la vuelta al cole

Los alumnos cántabros de Infantil y Primaria volverán a las aulas el próximo 8 de septiembre, mientras que Secundaria, Bachillerato y FP arrancarán al día siguiente.

Varios niños entrando al colegio. (Europa Press)
Varios niños entrando al colegio. (Europa Press)
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El fin de las vacaciones de verano ya está aquí y con él llega una de las citas más destacadas en la agenda: la vuelta al cole. Preparar el material escolar, los libros de texto o la ropa necesaria para el inicio del curso 2026-2027 marcará el inicio de septiembre para las familias cántabras, que afrontan el regreso a las aulas con diferentes fechas de inicio para cada tipo de enseñanza y un calendario con varios periodos de descanso a lo largo del año.

A este regreso a la rutina se le suma un importante desembolso económico en los hogares cántabros. Según el informe anual del comparador Banqmi, el coste medio por alumno en España alcanzará este curso los 429,28 euros, lo que supone un incremento del 1,73% respecto al año pasado. En esta cifra pesa especialmente la compra de libros de texto, que sitúa su desembolso medio en 194,98 euros por estudiante.

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Fechas clave: inicio de curso

En Cantabria, los estudiantes dispondrán de unos días de margen a comienzos de septiembre antes de reencontrarse con la rutina de las aulas, las lecciones y los deberes. La Consejería de Educación ha fijado el martes 8 de septiembre como la fecha oficial para el regreso del alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial.

Foto de archivo de un colegio concertado (Europa Press)
Foto de archivo de un colegio concertado. (Europa Press)

Tan solo un día después, el miércoles 9 de septiembre, será el turno para los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional. De forma más escalonada se incorporarán el resto de las enseñanzas: la música, la danza, las artes plásticas y la educación de personas adultas iniciarán sus clases el 16 de septiembre, seguidas por las enseñanzas deportivas el 18 de septiembre y las Escuelas Oficiales de Idiomas el 5 de octubre.

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En total, el año escolar constará de 175 días lectivos y finalizará el 23 de junio de 2027 para los ciclos de Infantil y Primaria, mientras que para Secundaria y el resto de niveles el cierre oficial del curso se producirá el 24 de junio.

Una niña en su colegio, imagen de archivo. (Europa Press)
Una niña en su colegio, imagen de archivo. (Europa Press)

Festivos y periodos de descanso

El calendario académico de Cantabria vuelve a caracterizarse por su habitual reparto de días no lectivos, que distribuye las jornadas de clase en seis bloques separados por cinco periodos de descanso a lo largo del año. El primer parón llegará en el otoño: tras el día no lectivo del 5 de octubre y el festivo nacional del 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), los alumnos disfrutarán de una semana completa de descanso entre el 2 y el 6 de noviembre.

Las vacaciones de Navidad comenzarán el 23 de diciembre y se alargarán hasta el viernes 8 de enero de 2027, ambos incluidos, por lo que el regreso a las aulas se producirá el lunes 11 de enero. En el segundo trimestre, el descanso de Carnaval se fijará entre el 8 y el 12 de febrero, mientras que el periodo no lectivo de Semana Santa abarcará toda la semana del 22 al 26 de marzo. El último respiro antes del tramo final del curso llegará en mayo, con las jornadas no lectivas del 3 y 4 de mayo enlazadas a la festividad del Día del Trabajo.

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