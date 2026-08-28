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Los transportistas denuncian el descenso de ayudas al combustible desde el 1 de septiembre

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Madrid, 28 ago (EFE).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado este viernes que las ayudas al combustible descenderán hasta los 5 céntimos por litro en septiembre, frente a los 15 céntimos aplicados en agosto y los 10 céntimos de julio.

En un comunicado, ha explicado este viernes que la devaluación es consecuencia directa de la aplicación del segundo paquete de medidas paliativas frente a la situación de Oriente Medio, aprobado a finales de junio mediante el Real Decreto-ley 18/2026.

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Fenadismer ha advertido de que la sustitución de la reducción temporal del IVA por un sistema de bonificaciones variables en el Impuesto sobre Hidrocarburos a los conductores particulares ha situado a los transportistas en un escenario de provisionalidad.

En el caso de los vehículos acogidos al gasóleo profesional, la ayuda planteada inicialmente en 20 céntimos para septiembre se verá recortada a 5 céntimos por litro, como consecuencia de la activación automática de las cláusulas ligadas a los tipos impositivos aplicados al diésel de la ciudadanía general.

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Ante la previsión de que haya que prorrogar dichas ayudas a partir del mes de octubre por el conflicto en Oriente Medio, la federación exigirá al Gobierno revisar este mecanismo variable para garantizar que el sector del transporte por carretera opere bajo un sistema predecible de ayudas. EFE

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