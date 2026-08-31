España

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convierten en padres por segunda vez: ha nacido su hija

La pareja ha dado la bienvenida a su pequeña, que llega al mundo apenas un año y medio después del nacimiento de su primer hijo, Carlo

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Europa Press)
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Europa Press)
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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya son padres de su segundo hijo. La pareja ha dado la bienvenida a su hija, tal y como ha avanzado este domingo Fiesta, poniendo el broche final a un embarazo que la hija de Terelu Campos ha vivido con mayor discreción que el primero. Según fuentes cercanas a la familia, tanto la madre como la pequeña se encuentran en perfecto estado.

La noticia ha sido confirmada desde el plató de Telecinco por Frank Blanco, que no ha dudado en felicitar públicamente a la pareja y a toda la familia por la llegada de la niña. Por el momento, Alejandra y Carlo no han comunicado personalmente el nacimiento ni se conoce el nombre que han escogido para su segunda hija.

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La pequeña llega apenas un año y medio después de Carlo, el primer hijo de la pareja, que nació en diciembre de 2024. De esta manera, el pequeño se convierte ahora en hermano mayor con apenas 20 meses y la familia estrena una nueva etapa siendo cuatro.

Alejandra Rubio en la presentación de su libro. (Europa Press)
Alejandra Rubio en la presentación de su libro. (Europa Press)

Un embarazo vivido con más discreción

Alejandra anunció que estaba embarazada de nuevo en marzo de 2026, durante su participación en ¡De viernes!. “La familia crece. Voy a ser madre otra vez”, confirmó entonces, poniendo fin a varias semanas de especulaciones.

Desde entonces, la joven ha compartido algunos momentos de la gestación con sus seguidores, aunque decidió reducir considerablemente su presencia en televisión. La exposición mediática y las críticas que recibió durante su primera maternidad hicieron que optara por priorizar su bienestar. “Era elegir la televisión o mi vida, y elegí mi vida”, explicó posteriormente a ¡HOLA!.

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La gestación tampoco ha sido completamente sencilla. La propia Alejandra reconoció que este embarazo estaba siendo “un camino complicadito” y llegó a tener que acudir al hospital tras sufrir una gastroenteritis. Pese a los diferentes sobresaltos, continuó adelante hasta alcanzar la recta final junto a Carlo y su hijo.

Carlo, emocionado al descubrir que tendría una niña

Uno de los momentos más especiales del embarazo se produjo cuando la pareja descubrió que esperaba una niña. Alejandra quiso comunicarle la noticia a Carlo de una manera especial y preparó una tarjeta que introdujo en un sobre decorado con corazones.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una imagen de redes sociales. (Instagram @alerubioc)
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una imagen de redes sociales. (Instagram @alerubioc)

La reacción del hijo de Mar Flores no pudo ser más emotiva. Al descubrir que iban a tener una hija, no pudo contener las lágrimas y terminó abrazándose con Alejandra. “Tus papis te esperan, pequeña”, escribió ella al compartir aquel momento. Carlo, por su parte, calificó la llegada de la niña como “la mejor noticia”.

También Terelu Campos recibió con enorme ilusión la noticia. La colaboradora, que se estrenó como abuela con el nacimiento de Carlo, celebró la llegada de una niña a la familia: “Ya tengo a mi rey Carlo y ahora, si Dios quiere, a mi princesa. Que Dios os bendiga”.

Preparados para ser una familia de cuatro

En las últimas semanas, Alejandra y Carlo se han centrado en preparar su casa para la llegada de la pequeña. Incluso tuvieron que abandonarla temporalmente mientras realizaban algunos trabajos de pintura. “Tenemos una liada en casa antes de la llegada de la niña... Tremenda”, contó la joven en redes sociales. Antes de afrontar la recta final, la pareja disfrutó además de unas vacaciones en Italia junto a su hijo, visitando Génova, Milán y Cerdeña. Un último viaje siendo tres antes de comenzar esta nueva etapa.

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