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De la instigación al discurso de odio: así circula la desinformación en la crisis de Ceuta

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Jorge Ocaña

Madrid, 30 ago (EFE).- A finales de julio, más de 70.000 personas entraron de forma irregular a Ceuta tras difundirse la falsedad de que la frontera entre España y Marruecos estaba abierta. Un mes después del inicio de la crisis, la desinformación se utiliza para alimentar el discurso de odio contra la población migrante que entró a territorio español en aquellos días.

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La crisis de Ceuta provocó así una doble circulación de desinformación: primero, mensajes falsos que en las redes sociales marroquíes animaron expresamente a desplazarse hacia Ceuta; y después, en las plataformas españolas contenidos que usaron el episodio para reforzar narrativas xenófobas y racistas.

Estrategias antes vistas

Entre el 30 de julio y el 23 de agosto, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) contabilizó 78.476 mensajes de odio, casi el doble de la media habitual y solo durante los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la entrada masiva, el organismo registró 9.590 contenidos de este tipo.

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Las publicaciones con tintes racistas detectadas por EFE Verifica al inicio de esta crisis no difundían necesariamente desinformación, en muchos casos se utilizaban imágenes de la llegada de inmigrantes o de algunos altercados en Ceuta para amplificar el discurso de odio en redes.

Pero una vez retornaron la gran mayoría de personas que entraron a suelo ceutí y disminuyó el flujo de imágenes, los bulos ocuparon esos vacíos.

Así, en redes sociales comenzaron a circular mensajes que atribuían a los inmigrantes actos vandálicos que no habían sucedido con grabaciones antiguas o directamente falsas, una estrategia habitual de la desinformación xenófoba.

Fue el caso de varios contenidos que aseguraban que algunos extranjeros asaltaron violentamente una iglesia o habían entrado a Ceuta portando machetes, cuando, en realidad, esos vídeos habían sido grabados en Colombia.

Más recientemente, en internet se han viralizado publicaciones que acusan falsamente a los inmigrantes que quedan en Ceuta de alimentarse de felinos callejeros, en línea con la narrativa que Donald Trump explotó en la campaña a las presidenciales cuando decía que los haitianos se estaban comiendo a las mascotas en un pueblo estadounidense.

Una crisis explotada por varios actores

Como ya ocurrió en la dana de Valencia, la crisis de Ceuta ha sido explotada por actores extranjeros en las redes sociales para alimentar el discurso de odio y la indignación social o presionar diplomáticamente.

La cuenta RadioGenoa, fundada por un usuario italiano y que suele difundir desinformación racista y contra otras minorías —tal y como recoge el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO)— ha compartido frecuentemente contenidos relacionados con Ceuta que calificaban la crisis como un "apocalipsis" o afirmaban que España y Europa están "bajo ataque". En varias ocasiones, estos mensajes adjuntaban vídeos falsos.

Con un discurso muy similar, el agitador y ultraderechista británico Tommy Robinson también ha centrado parte de su actividad en redes sociales en la situación en Ceuta intercalando publicaciones reales con falsedades.

En un mensaje con un vídeo antiguo afirmó que el 16 de agosto una "segunda oleada" de inmigrantes entró en territorio ceutí y ya acumula más de medio millón de visualizaciones en X sin que hasta la fecha el contenido esté señalado en la plataforma como falso.

Por otro lado, tras la entrada masiva, una investigación de la Fundación Maldita desveló que cuentas vinculadas al Gobierno de Israel o proisraelíes difundían y promovían la narrativa de que Ceuta y Melilla son "colonias españolas" y pedían la liberación del enclave español.

"La frontera está abierta"

"La puerta de Ceuta está abierta", "hoy es el día" o "Tetuán, vamos" fueron algunos de los mensajes que EFE Verifica detectó que habían circulado en redes sociales en los días previos a los cruces masivos.

Tanto el Gobierno español como el Ministerio del Interior de Marruecos han indicado que la desinformación ha sido uno de los factores superpuestos de la crisis.

En este sentido, el EDMO ha apuntado en una reciente publicación que, aunque en el caso de Ceuta no se puede identificar a un único Estado o actor que haya promovido los asaltos, sí hay rasgos que permiten hablar de interferencia extranjera (un fenómeno conocido como FIMI, por sus siglas en inglés), como la circulación masiva de textos casi idénticos en poco tiempo o la reutilización de material audiovisual por varias cuentas.

La desinformación volvió a promover un nuevo asalto a la frontera el 15 de agosto, según desveló una investigación de Fundación Maldita. Entonces, un contenido que se movió principalmente por WhatsApp dijo que el Gobierno español había anunciado la apertura de la frontera solo para ese día.

El nuevo intento de cruzar, que fue detenido en Marruecos, provocó cargas policiales y se saldó con 300 personas detenidas por las fuerzas de seguridad marroquíes por intentar entrar de forma irregular a España. EFE

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