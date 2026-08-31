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Muere un motorista tras sufrir un accidente en Leganés (Madrid)

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Madrid, 31 ago (EFE).- Un motorista ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico en la noche de este domingo en el kilómetro 6 de la carretera M-406, a su paso por el municipio madrileño de Leganés, ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid.

La víctima, de unos 60 años, ha colisionado con unos conos de separación que se encontraban en la carretera, que estaba en obras, y ha quedado en parada cardiorespiratoria con politraumatismo, ha detallado a EFE el 112.

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El equipo médico del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) le ha practicado durante 30 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente solo ha podido confirmar su fallecimiento, ha indicado la fuente en la red social X.

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente, en el que no se han visto implicados otros vehículos. EFE

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