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Varios accidentes y retenciones en el inicio de la última operación de tráfico del verano

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Madrid, 28 ago (EFE).- El último dispositivo especial de tráfico del verano, en el que se esperan 6,9 millones de viajes por carretera desde este viernes hasta la medianoche del lunes, ha comenzado con algunos accidentes que dificultan la entrada a varias ciudades y con algunas retenciones en los peajes hacia Francia.

A las 15.00 horas de este viernes ha arrancado esta operación especial, en la que se espera un retorno escalonado de las vacaciones, que coincidirá con los viajes de quienes disfrutan del descanso estival en septiembre y de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos.

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A las 16.15 horas de este viernes, la Dirección General de Tráfico (DGT) informa de que varios accidentes complican la circulación en la entrada a Madrid por la A-3 en el entorno de Perales de Tajuña y en la entrada a Castellón, en la AP-7 a la altura de Benicassim.

También hay dificultades en la A-7 en la de zona de Picassent en sentido Castellón y otro siniestro complica la A-7 en la entrada a Murcia, en la zona de La Ñora.

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Además, hay retenciones en los peajes a Francia por la AP-7 en el entorno de la Junquera y en la AP-8 en Irún.

Las retenciones son también el panorama en la salida de Madrid por la A-1, en la zona del circuito del Jarama, en la A-3 en Rivas, en la A-42 en Torrejón de la Calzada y en la A-5 en el entorno de Arroyomolinos.

El tráfico es denso asimismo en la A-1 en Álava, en el entorno de Vitoria-Gasteiz, sentido Donostia, en Barcelona, en la AP-7 en Sant Sadurní d'Anoia, en sentido Tarragona.

La DGT también pide a los conductores que tengan especial precaución en Málaga, en la A-7 en San Pedro Alcántara, en ambos sentidos.

La DGT prevé importantes movimientos en la tarde de este viernes, hasta las 22.00 horas, tanto de salida de las grandes ciudades como en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa y de descanso.

Aunque habrá desplazamientos durante todo el fin de semana es el próximo lunes, último día de agosto, cuando la DGT espera que se produzca el grueso de los movimientos de retorno a lo largo de toda la jornada. EFE

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