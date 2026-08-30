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Los psicólogos coinciden: las personas con la habitación desordenada tienen problemas para mantener rutinas, pero también una mayor tendencia a la creatividad

Expertos explican que el desorden puede reflejar problemas para sostener hábitos y obligaciones, aunque también se asocia con ideas más originales

Un escritorio de madera con una computadora portátil cubierta de calcomanías, audífonos, un vaso y una silla de oficina junto a una cama
Un escritorio equipado con un ordenador portátil y diversos objetos personales junto a una cama en un dormitorio.
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Muchas personas aparentan un alto nivel de organización fuera de casa, pero al llegar a su habitación dejan la ropa en el suelo y los objetos amontonados en los muebles. Más allá de la simple apariencia, este contraste entre lo público y lo privado revela aspectos profundos sobre la personalidad y la manera de afrontar el día a día.

El psicólogo canadiense Jordan Peterson sostiene que “el caos en el dormitorio refleja la dificultad para gestionar las obligaciones y mantener una rutina”. Por eso, recomienda comenzar por hacer la cama y recoger el cuarto, especialmente en momentos difíciles, ya que este pequeño gesto puede ser clave para recuperar el control sobre la vida cotidiana.

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Psicología y desorden en la vida cotidiana

Según Peterson, el estado de la habitación funciona como un reflejo de las propias capacidades para mantener el orden personal y enfrentar las tareas diarias. Cuando una persona se siente superada o atraviesa una mala racha, el desorden puede aumentar y convertirse en una señal visible de que algo no va bien en el plano emocional.

El investigador Sam D. Gosling coincide en que los espacios limpios suelen pertenecer a personas responsables y centradas en sus objetivos. Esta relación entre el orden externo y la organización interna ha sido observada en distintos estudios sobre la conducta en el hogar: quienes mantienen su entorno recogido tienden a mostrar mayor constancia en otras áreas de la vida.

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Sin embargo, no todo lo que rodea al desorden tiene un enfoque negativo. Muchos psicólogos advierten que es importante observar los hábitos domésticos de forma global y no juzgar únicamente por la apariencia superficial del dormitorio. El desorden puede ser síntoma de cansancio, de exceso de compromisos o de dificultad para priorizar tareas, pero también puede estar vinculado a otras características menos evidentes.

Creatividad y personas con habitaciones desordenadas

Un aspecto que suele pasar desapercibido es el vínculo entre creatividad y desorden. La investigadora Kathleen Vohs ha demostrado que los entornos desorganizados pueden resultar beneficiosos para quienes buscan pensar de manera original. Según sus estudios, “los espacios caóticos invitan a salir de lo establecido y ayudan a generar ideas nuevas”. Las personas que duermen en ambientes impecables tienden a tomar decisiones más convencionales, mientras que quienes conviven con cierta desorganización suelen ser más abiertas y originales en sus planteos.

Una persona recostada en una cama con mantas revueltas, calzado en el suelo de madera y una prenda brillante sobre un sillón rojo
Una persona descansa en una cama dentro de una habitación donde hay ropa y zapatos dispersos sobre los muebles y el suelo.

Esto no significa que el desorden sea siempre positivo ni que la creatividad dependa exclusivamente del estado de la habitación. Los especialistas advierten que un cambio brusco en los hábitos del hogar debe ser motivo de atención. La experta Kendra Cherry señala que trastornos como la depresión pueden dificultar hasta las tareas domésticas más simples, y que si alguien que ha sido siempre ordenado comienza a descuidar su entorno, podría estar enfrentando un problema emocional.

Por eso, los psicólogos recomiendan observar tanto el contexto como la evolución de los hábitos personales. Si la situación se desborda y la persona siente que no puede resolverla por sí misma, es aconsejable buscar ayuda médica para evitar que el desorden sea la señal de un malestar mayor.

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