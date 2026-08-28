Nepal publica la lista de más de 600 turistas desaparecidos, entre ellos tres españoles

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Katmandú, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Nepal publicó este viernes un listado con las identidades de más de 600 personas clasificadas como "turistas desaparecidos o fuera de contacto", tanto extranjeros como nepalíes no residentes de la zona, tras la masiva riada que afectó a una zona fronteriza del país con la región autónoma del Tíbet (China), y que incluye dos mujeres y hombre de nacionalidad española.

La lista, divulgada y actualizada varias veces por la cartera nepalí de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, muestra en la última actualización las identidades, nacionalidad y, en algunos casos, número de pasaporte o carné de identidad y referencias sobre la estancia de los desaparecidos, como zonas en las que se hallaban.

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En ella aparecen tres turistas identificados como de nacionalidad española: dos mujeres, vinculadas a un grupo de senderismo, y un hombre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó la víspera de cuatro españoles desaparecidos, ha rebajado este viernes a tres la cifra, al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales.

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El último reporte de Nepal incluye a 644 personas desaparecidas procedentes de 35 países, la mayoría de ellos de India (178), 65 de Estados Unidos, 35 de Australia, 33 de Reino Unido, cuatro de Francia, dos de Italia y uno de Israel, entre otras nacionalidades.

A los turistas desaparecidos se suman más de 300 residentes que todavía no se han sido hallados en Nepal.

Mientras, China informó de 558 desaparecidos en la parte de la región autónoma del Tíbet (China) afectada por la riada, de los cuales 260 son extranjeros, sin revelar nacionalidades o identidades. Tampoco se tiene constancia de si hay un equipo transfronterizo que coteje las cifras, con más de medio millar de fallecidos por el momento.

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Katmandú, 28 ago (EFE).- Nepal elevó este viernes a 538 el número de cadáveres hallados tras la destructiva riada registrada en la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) confirmó el balance en su último boletín, en el que especificó que el mayor número de víctimas mortales se registró en el distrito de Chitwan, con 221 fallecidos, en la cuenca baja del río.

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Por su parte, China elevó este viernes a cinco el número de fallecidos en el condado tibetano de Gyirong (China), también afectado por la inmensa riada, y mantuvo en 558 la cifra de desaparecidos.

La mayor parte de los cuerpos han sido hallados en las zonas del sur, como en Nawalparasi Este (134), a unos 150 kilómetros de distancia del origen de la riada, debido a que la fuerza de la corriente arrastró lodo, escombros y a las víctimas montaña abajo hasta perder velocidad.

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Según los registros de la NDRRMA, al menos 393 de los cuerpos recuperados continúan sin identificar en las morgues de la región, donde decenas de familiares examinan con angustia los paneles con fotografías expuestas en centros como el Instituto de Ciencias de la Salud de Pokhara para intentar reconocer a sus allegados.

Entre los más de 930 desaparecidos en Nepal figuran 105 funcionarios, 228 residentes locales y un grupo de 644 personas sin localizar, que incluye a 517 ciudadanos extranjeros y 127 nepalíes residentes en el exterior.

La amenaza de nuevas crecidas súbitas, unida al colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de decenas de puentes y carreteras de acceso, dificulta el avance de los cerca de 15.000 efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce arrasado.

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