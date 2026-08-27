El jefe del Estado Mayor ruso inspecciona las fuerzas que combaten en el sur de Ucrania

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Moscú, 27 ago (EFE).- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y primer viceministro de Defensa de Rusia, general de Ejército Valeri Guerásimov, visitó la comandancia de la agrupación militar Sur en el marco de una inspección a las fuerzas que combaten en Ucrania, según informó este jueves el mando castrense ruso.

"Durante su visita a la comandancia de la agrupación Militar Sur, Guerásimov escuchó un informe del comandante de la agrupación, coronel general Serguéi Medvédev, sobre la situación actual en el frente, así como informes de los comandantes de las unidades sobre los resultados de las misiones de combate", indicó Defensa en MAX, la red de mensajería rusa, donde publicó un vídeo de la visita.

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El jefe del Estado Mayor destacó los éxitos de las fuerzas rusas que combaten en la anexionada región de Donetsk y "estableció objetivos para futuras acciones".

En particular, Guerásimov aseguró que la agrupación militar Sur "está quebrando las defensas enemigas: la ofensiva es imparable".

Señaló que esa agrupación militar, que avanza a lo largo de un frente con una extensión de unos 160 kilómetros de ancho y superó "algunos tramos de la primera línea defensiva de la región fortificada de Sloviansk y Kramatorsk", los principales bastiones ucranianos en el Donbás. EFE

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(vídeo)