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Receta de albóndigas de carne picada con espinacas, una manera sencilla y rica de añadir verduras al plato casi sin darnos cuenta

Añadiendo espinacas a la carne de ternera o de cerdo, no solo conseguimos sumar un extra de nutrientes, sino también más sabor y jugosidad y un pequeño ahorro para nuestros bolsillos

Añadir espinacas a la masa de las albóndigas nos ayudará a incluir más verduras en nuestra dieta (Magnific)
Añadir espinacas a la masa de las albóndigas nos ayudará a incluir más verduras en nuestra dieta (Magnific)
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De carne de ternera, cerdo o pollo, de bacalao, de verduras y queso... Las albóndigas son todo un clásico en nuestras cocinas, una preparación versátil que puede adaptarse a los gustos y necesidades de cada casa, que gusta a todos y que no puede ser más sencilla de preparar. Hoy prepararemos unas sencillas albóndigas con carne picada a las que añadiremos un ingrediente extra lleno de beneficios: las espinacas.

Añadir espinacas congeladas o frescas, bien picadas, a las albóndigas es un truco estupendo para ‘estirar’ la carne y conseguir que dé más de sí y hacernos un favor al bolsillo. Pero, además, es una manera perfecta de mejorar el resultado final; las espinacas aportan humedad a la carne de ternera, lo que consigue albóndigas más tiernas y jugosas. Además, consiguen añadir un plus de hortalizas a nuestro plato casi sin darnos cuenta; un truco infalible para aquellos que cocinen para el paladar de los más pequeños.

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Una vez formadas nuestras albóndigas, podemos elegir el método de cocción que más nos encaje, ya sea fritas en aceite de oliva, horneadas o en la freidora de aire. Ya estarán listas para acompañar platos de pasta o para comer por sí solas, o también para complementar con una riquísima salsa casera. En este caso, nosotros hemos elegido una salsa de tomate, ajo y vino blanco.

Receta de albóndigas de carne picada con espinacas

Estas jugosas albóndigas se preparan mezclando carne picada, espinacas cocidas y picadas, huevo y condimentos. Con esta mezcla se forman bolas que se fríen u hornean para luego guisarlas en una salsa suave que le da el toque final a esta facilísima y equilibrada receta.

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Tiempo de preparación

  • Total: 50 minutos
    • Preparación: 25 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 g de carne de ternera o mixta (ternera y cerdo) picada
  • 250 g de espinacas frescas o congeladas
  • 2 huevos
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 100 ml de leche
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • Harina (para rebozar)
  • Aceite de oliva (para freír)
  • 1 vaso de vino blanco
  • 1 tomate maduro o 150 ml de tomate triturado
  • 1 ramita de perejil

Cómo hacer albóndigas de carne picada con espinacas, paso a paso

  1. Lava y cuece las espinacas en agua con sal 4-5 minutos. Escúrrelas muy bien para evitar que la masa quede líquida y pícalas fino.
  2. Mezcla la carne picada con las espinacas, los huevos, el pan rallado, la leche, 1 diente de ajo picado, sal, pimienta y nuez moscada. Amasa hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Forma bolas del tamaño de una nuez. Pásalas por harina y reserva.
  4. Cocina las albóndigas con la técnica que prefieras:
    1. En sartén: Fríe las albóndigas en aceite caliente hasta que estén doradas. Sácalas a papel absorbente.
    2. En horno: Precalienta el horno a 200 ºC (calor arriba y abajo, sin ventilador), pulveriza o pincela ligeramente las albóndigas con aceite de oliva para que queden doradas y hornea durante 18-22 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo para un dorado uniforme.
    3. En freidora de aire: Precalienta la freidora de aire a 200 ºC durante 3 minutos y cocina durante 12-15 minutos, girándolas a la mitad del tiempo para dorado homogéneo.
  5. Mientras, prepara la salsa. En una cazuela, sofríe la cebolla y el otro ajo picado en aceite. Añade el tomate y rehoga 5 minutos.
  6. Añade el vino blanco y deja que evapore el alcohol.
  7. Incorpora las albóndigas al sofrito. Cubre con agua o caldo hasta la mitad de las albóndigas. Cocina a fuego lento 15-20 minutos.
  8. Corrige de sal y espolvorea con perejil fresco antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 290 kcal aprox.
  • Proteínas: 22 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 14 g
  • Fibra: 2,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Se pueden congelar (ya cocinadas) hasta 2 meses. Calentar siempre bien antes de consumir.

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