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Sofía Ellar da a luz a su primer hijo con el empresario Fernando Muñoz: “Ha sido sin duda lo más salvaje que he vivido jamás”

La cantante ha compartido con sus seguidores la buena nueva en una publicación con varias imágenes del pequeño: “Mini Fer ya está con nosotros y suena así”

Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)
Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)
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Sofía Ellar ya tiene en brazos a su primer hijo. La cantante ha dado a luz a Fernando, conocido cariñosamente durante el embarazo como ‘Mini Fer’, fruto de su matrimonio con el empresario Fernando Muñoz. La artista ha querido compartir la noticia con sus seguidores a través de un vídeo en el que se escucha por primera vez el llanto del recién nacido, aunque ha dejado claro que pretende proteger al máximo la intimidad de su familia.

Mini Fer ya está con nosotros y suena así”, ha anunciado emocionada junto a las primeras imágenes. En su mensaje, la artista ha explicado que el pequeño crecerá lejos de la exposición pública y que serán sus canciones y pequeños detalles de su vida los que permitan a sus seguidores acompañarla en esta nueva etapa.

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La llegada del bebé pone el broche a unos meses especialmente intensos para Ellar, que en poco tiempo ha pasado por varios acontecimientos decisivos en el terreno personal. “Ha sido sin duda lo más salvaje que he vivido jamás”, ha reconocido tras convertirse en madre, agradeciendo especialmente el apoyo recibido de su marido y de las personas que la han acompañado durante el embarazo y el parto.

Historia de Sofía Ellar en redes sociales (INSTAGRAM).
Historia de Sofía Ellar en redes sociales (INSTAGRAM).

La felicidad por la llegada de Fernando adquiere todavía más importancia después del complicado episodio que la cantante vivió durante la recta final de la gestación. El pasado julio, una revisión médica que parecía rutinaria terminó con Sofía ingresada durante 48 horas ante el riesgo de que el parto se adelantara.

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Los especialistas detectaron que su cuello uterino se había acortado considerablemente y que estaba sufriendo contracciones con una frecuencia elevada. Lo más llamativo es que la propia cantante apenas había percibido esas contracciones. Los monitores llegaron a registrar episodios aproximadamente cada seis minutos.

La situación obligó a modificar por completo sus planes profesionales. Sofía tuvo que cancelar varios conciertos que tenía previstos y seguir las indicaciones médicas para intentar prolongar el embarazo todo lo posible. Durante aquellos días reconoció que el miedo había aparecido, aunque trató de mantener una actitud positiva.

Su prioridad pasó a ser entonces conseguir que el bebé permaneciera en el útero el mayor tiempo posible. “Cada día que MiniFer esté en el horno es clave”, explicó entonces con el particular sentido del humor que ha mostrado durante todo el embarazo. Por fortuna, la evolución fue favorable y las contracciones comenzaron a estar controladas.

Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)
Sofía Ellar ha compartido su estado desde el hospital a través de sus redes sociales. (Instagram @sofiaellar)

Fernando, un nombre cargado de significado

El nombre elegido para el pequeño tampoco es fruto de la casualidad. Cuando Sofía anunció que esperaba un niño, también reveló que se llamaría Fernando, una decisión vinculada a una persona muy importante en su vida.

Se trata del nombre de su tío, a quien la cantante consideraba una figura protectora y al que perdió en un accidente de tráfico. De esta forma, la llegada de su hijo se convierte también en una manera de mantener vivo el recuerdo de alguien especialmente querido. “Me lo decía un tal Fernando, antes de partir. A otro Fer, le doy los mandos”, escribió entonces la artista, dejando ver la carga emocional que existe detrás de esta elección.

Sofía Ellar y su novio, Fernando, en una imagen de redes sociales.
Sofía Ellar y su novio, Fernando, en una imagen de redes sociales. (Instagram @sofiaellar)

Una historia de amor que avanzó a toda velocidad

La maternidad llega apenas unos meses después de la boda secreta de Sofía y Fernando Muñoz. La pareja decidió casarse el 30 de diciembre de 2025, pocos días después de anunciar su compromiso.

Su relación comenzó a partir de una amistad que terminó evolucionando hacia algo más. Fernando había entrado en la vida de la cantante años antes y ambos volvieron a coincidir en un momento en el que descubrieron que su vínculo podía convertirse en una relación sentimental.

Desde entonces, todo ocurrió rápidamente: noviazgo, compromiso, boda y embarazo. Una sucesión de acontecimientos que ha desembocado ahora en la llegada de su primer hijo.

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