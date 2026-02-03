España

Laurent de Bélgica desvela el interés de Jefrrey Epstein por sus padres: “Le dije que no estaban en venta”

El hermano menor del rey Felipe asegura que rechazó de forma tajante todos los intentos de acercamiento del financiero y niega haber mantenido relación alguna con él

Belgium's Prince Laurent visits Brussels
Belgium's Prince Laurent visits Brussels Motor Show, Belgium January 18, 2019. REUTERS/Francois Lenoir

El príncipe Laurent de Bélgica ha decidido dar un paso al frente para zanjar definitivamente cualquier insinuación que lo vincule con Jeffrey Epstein. El hermano menor del rey Felipe ha negado de manera contundente haber mantenido una relación cercana con el financiero estadounidense, cuyo nombre vuelve a ocupar titulares tras la publicación de nuevos documentos relacionados con su red de contactos internacionales.

La reacción del aristócrata belga llega después de que un medio local señalara que su nombre figuraba en la agenda personal de Epstein, un detalle que ha reavivado las especulaciones en torno a figuras públicas que, de una u otra forma, se cruzaron con el multimillonario antes de su muerte en 2019. Ante esta situación, Laurent ha optado por emitir un comunicado con el objetivo de poner fin cualquier duda y ofrecer su versión de los hechos.

Según explica, los contactos con Epstein se produjeron hace décadas, cuando él se encontraba realizando prácticas profesionales en Nueva York, tanto en Naciones Unidas como en una entidad bancaria del distrito financiero. Fue en ese contexto cuando el financiero habría intentado iniciar una relación que, según el príncipe, nunca prosperó. “Se puso en contacto conmigo en varias ocasiones, pero siempre rechacé cualquier intento de acercamiento”, sostiene.

Jeffrey Epstein en una imagen
Jeffrey Epstein en una imagen de archivo. (House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS)

Uno de los episodios más llamativos relatados por Laurent tiene que ver con una propuesta que considera especialmente inapropiada. Epstein habría mostrado interés en conocer a sus padres, los reyes Alberto II y Paola, con la excusa de presentarlos a su círculo de amistades adineradas. La respuesta del príncipe fue tajante: dejó claro que su familia no estaba disponible para ser utilizada como reclamo social ni como parte de ningún escaparate de poder económico.

El hermano del monarca belga también asegura que Epstein trató de utilizar su posición para abrirse puertas en el ámbito académico europeo. Según su relato, le pidió ayuda para acceder a universidades del continente, con un interés especial en aquellas con una alta presencia de estudiantes mujeres. Laurent afirma que se negó de inmediato, alegando que no tenía competencias en ese ámbito y que no pensaba avalar a alguien cuya actividad profesional no conocía en profundidad.

Los Reyes Alberto y Paola
Los Reyes Alberto y Paola de Bélgica durante el 80 cumpleaños de la Reina

Con el paso del tiempo, los intentos no cesaron. Epstein habría vuelto a contactar con él para proponerle un proyecto vinculado al sector medioambiental, una iniciativa que el príncipe describe como sospechosa y relacionada con un posible fraude. Una vez más, su respuesta fue negativa. Años después, en 2012, recibió una invitación para una cena en París en la que, según el financiero, estarían presentes importantes líderes políticos y grandes fortunas internacionales. Laurent rechazó también ese encuentro, dejando claro que no le interesaba la ostentación ni necesitaba intermediarios para relacionarse con jefes de Estado.

Por como cuenta esta experiencia, parece que el belga acabó cansado delas propuestas. De hecho, subraya que Epstein no aceptaba fácilmente un “no” por respuesta y que, en una de esas ocasiones, llegó a mostrar frustración al ver cómo sus invitaciones eran rechazadas. Laurent concluye su comunicado pidiendo que no se le vuelva a relacionar con este asunto.

La figura del príncipe Laurent no es ajena a la polémica. Considerado durante años el miembro más incómodo de la familia real belga, ha protagonizado diversos episodios controvertidos, desde críticas abiertas a la institución monárquica hasta sanciones económicas por participar en actos oficiales sin autorización. También ha hablado con franqueza sobre su vida personal, incluida la existencia de un hijo fuera del matrimonio.

