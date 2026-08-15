España
Agregar Infobae enGoogle

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)
Guardar

En España existen distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este sábado 15 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 15 de agosto.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 2, 1, 9.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar la Triplex de la Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las altas temperaturas pueden convertir algunos componentes del vehículo en un riesgo

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Salió a pasear en Cádiz buscando la playa y acabó en Miranda de Ebro (Burgos): el viaje de 1.000 kilómetros y dos días de un anciano de 92 años

Los agentes acudieron tras el aviso de varios vecinos que lo encontraron desorientado y preguntando cómo llegar a la playa

Salió a pasear en Cádiz buscando la playa y acabó en Miranda de Ebro (Burgos): el viaje de 1.000 kilómetros y dos días de un anciano de 92 años

Calabacín relleno de gambas: un entrante elegante y vistoso con el que puedes ampliar tu catálogo gastronómico

Una receta muy original que combina el sabor de las gambas con la suavidad del calabacín

Calabacín relleno de gambas: un entrante elegante y vistoso con el que puedes ampliar tu catálogo gastronómico

El hospital Gregorio Marañón salva la pierna de Pierre, un paciente con sarcoma, gracias a la primera prótesis ósea personalizada de metamaterial

El implante está fabricado en titanio mediante impresión 3D y diseñado a partir de un gemelo digital del paciente

El hospital Gregorio Marañón salva la pierna de Pierre, un paciente con sarcoma, gracias a la primera prótesis ósea personalizada de metamaterial

Ni periodista ni princesa, José Corbacho revela el trabajo soñado de la reina Letizia que podría ejercer en secreto: “Le dije que lo hiciera con seudónimo”

El director coincidió con la monarca en el Atlàntida Film Fest de 2025 y pudieron tener una pequeña conversación

Ni periodista ni princesa, José Corbacho revela el trabajo soñado de la reina Letizia que podría ejercer en secreto: “Le dije que lo hiciera con seudónimo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Tu coche puede ser un peligro para la naturaleza: si no quieres originar un incendio, es importante que revises estos elementos antes de conducir

Las autoridades marroquíes expulsan a la Agencia EFE y TVE de Castillejos y les amenaza con retirarles la acreditación

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos en los alrededores de Castillejos

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego