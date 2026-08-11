Cómo limpiar las manchas amarillas del colchón: trucos caseros que recuperan el blanco del colchón

Cómo limpiar las manchas amarillas de los colchones. (Foto: BIOELASTIC)

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Es un hecho conocido que el colchón, por mucho que se cuide o se le ponga protectores, poco tiempo va a durar con el blanco reluciente del primer día. Rastros de café, vino, tinta de boli, orina o sudor son manchas corrientes que aparecen más pronto que tarde en la superficie. Por suerte, la solución para limpiarlos o mantenerlos blanquecinos está al alcance de cualquiera.

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No hay por qué comprar productos caros o de limpieza profunda, ya que se puede conseguir eliminar las machas con ingredientes caseros que todos tienen en sus casas.

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Tinta de bolígrafo

El teletrabajo está más de moda que nunca. Trabajar desde casa nos permite incluso poder conectarnos a la oficina desde la cama. No obstante, las manchas producidas por tintas de bolis son difíciles de quitar y hay que reaccionar lo más rápido posible.

Lo primero que hay que hacer es utilizar un rollo de papel para quitar la mayor cantidad de líquido posible. Después de eso, existen varios trucos que pueden reducir la mancha por completo. El primero de ellos es frotar con una pulpa de limón y aclarar con agua.

Pero lo más sorprendente son los siguientes trucos. El spray para el cabello es un aliado perfecto para este tipo de manchas. Se debe rociar sobre la tinta impregnada en el colchón y frotar con papel hasta que desaparezca por completo.

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Otro ingrediente fantástico es el alcohol para el pelo. Se debe empapar un algodón y frotar la mancha. Se debe cambiar el algodón cuando ya esté suficientemente sucio para no extender más la mancha sobre el colchón y repetir hasta que ya no quede rastro.

Café

Es una de las manchas más comunes. Es necesario secar rápido la zona para evitar que todo el líquido se absorba. Después se debe frotar la macha fresca con un guante húmedo y jabón líquido. Dejar reposar la mezcla durante 30 minutos y aclarar con agua limpia.

Por otro lado, si la marca de café lleva tiempo en el colchón, un truco sencillo es usar una mezcla de agua y alcohol doméstico (alcohol isopropílico) a partes iguales. También se puede sustituir el alcohol por vinagre blanco. Al finalizar, se puede secar con un secador de pelo.

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Vino

Son de las más difíciles de eliminar, por lo que es fundamental actuar rápidamente. El truco casero está en utilizar una esponja empapada de líquido de lavavajillas y un poco de grasa de codo (producto especializado).

No obstante, si la mancha es vieja o el primer truco no funciona, se puede utilizar un poco de amoniaco. Se tiene que aplicar con precaución, ya que este producto puede acabar por corroer el colchón, además de ser tóxico para la salud. En este caso, es aconsejable abrir las ventanas y utilizar guantes de fregar para extender la mezcla.

Sangre

En este tipo de manchas existen dos normas a seguir: no utilizar agua caliente y no frotar para no extenderla. Si la mancha de sangre es reciente, se puede empapar un paño con vinagre blanco y pasarlo por la sangre, para después aclarar con agua limpia. Posteriormente, se puede secar con un secador de pelo, pero debe estar a baja potencia.

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Si la macha de sangre está incrustada, se puede recurrir al agua oxigenada y repetir el proceso tantas veces como sea necesario y si la mancha está seca, una mezcla de 50 gramos de bicarbonato de sodio con una cucharada de sal gordo y otra de agua, dejar aplicarla durante media hora y después cepillar la zona afectada puede resultar suficiente.

Orina

Sin duda, la macha más común entre las madres con hijos pequeños. En este caso también es de vital importancia detectar rápido la mancha para secarla con papel y evitar que el colchón la absorba. Después, esparcir los polvos de bicarbonato de sodio y dejar actuar durante unos minutos. Se puede repetir la operación tantas veces como se necesite.

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Si la mancha es antigua, el amoniaco también sería una buena solución. Aunque volvemos a incidir en los problemas corrosivos y saludables de este producto. Se debe mezclar con líquido de lavavajillas y un litro de agua. Aplicar la mezcla y frotar la superficie afectada. Es aconsejable aplicar esta solución por la mañana para que de tiempo a ventilarse el colchón y la habitación.

Sudor

También una de las más populares entre las manchas de colchón. Las limpiadoras de vapor (vaporetas) suelen ser unas grandes aliadas en estas ocasiones. El calor y la alta presión desinfectan todo el colchón.

Sin embargo, si no se dispone de una vaporeta, una mezcla de jabón líquido y polvo de arcilla resulta muy eficaz contra este tipo de manchas. Se debe dejar actuar a la mezcla durante 30 minutos y a continuación, retirar suavemente los restos de polvo. Si las manchas resisten, se puede agregar a la mezcla un poco de amoniaco.

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La vaporeta elimina rápido las manchas de orina y sudor. (Foto: Captura)