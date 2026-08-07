España
Agregar Infobae enGoogle

Las 30 belugas de Marineland Canadá se salvan de la eutanasia y dos de ellas se preparan para ser trasladadas a España

El Oceanogràfic de Valencia confirma a ‘Infobae’ el realojo en sus instalaciones de estos dos ejemplares, procedentes del acuario canadiense clausurado en 2024 y que podían ser sacrificados

Belugas en el Oceanogràfic de Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)
Belugas en el Oceanogràfic de Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)
Guardar

Desde que en 2024 cerró el parque zoológico Marineland, ubicado en las Cataratas del Niágara (Ontario, Canadá), el destino de los animales que todavía permanecían en las instalaciones ha sido incierto. El año pasado, la empresa cargada del complejo alertó de que las treinta belugas del acuario podían recibir la eutanasia.

Finalmente, estos cetáceos no serán sacrificados, pues se ha puesto en marcha un amplio operativo internacional para trasladarlos a las instalaciones de cinco parques: cuatro en Estados Unidos —el Acuario Shedd en Chicago, el Acuario de Georgia en Atlanta y los parques SeaWorld de San Antonio y San Diego— y uno en España, el Oceanogràfic de Valencia.

PUBLICIDAD

Miembros del Acuario Shedd de Chicago trasladan a una de las belugas del Marineland Canadá. (Shedd Aquarium/Heidi Zeiger/Handout via REUTERS)
Miembros del Acuario Shedd de Chicago trasladan a una de las belugas del Marineland Canadá. (Shedd Aquarium/Heidi Zeiger/Handout via REUTERS)

Así lo ha confirmado a Infobae el centro valenciano, que ha indicado que “el planteamiento actual contempla la llegada de dos belugas” a sus instalaciones. “Se trata de una operación internacional de rescate desarrollada para ofrecer una alternativa a estos animales tras el cierre de Marineland, en un proyecto coordinado entre varios acuarios especializados en el cuidado y protección de cetáceos”, ha explicado.

Por el momento, el Oceanogràfic de Valencia ha preferido no aportar detalles sobre las fechas y los aspectos operativos del traslado, ya que la planificación de esta “operación compleja” todavía se está desarrollando. El acuario ha señalado que durante este plan siempre se dará “prioridad al bienestar de los animales”.

PUBLICIDAD

Dos años de negociaciones bajo la amenaza del sacrificio

Marineland abrió sus puertas en Ontario en la década de 1960. Pese a que durante años fue uno de los principales atractivos turísticos de la zona, varias denuncias de bienestar animal llevaron a una caída drástica de los visitantes, lo que derivó en una grave crisis financiera del parque. Así, en 2023, el acuario de Canadá fue puesto a la venta y en 2024 cerró definitivamente sus puertas al público.

Una de las belugas trasladada desde Marineland Canadá al Acuario de Georgia en Atlanta. (Georgia Aquarium/Handout via REUTERS)
Una de las belugas trasladada desde Marineland Canadá al Acuario de Georgia en Atlanta. (Georgia Aquarium/Handout via REUTERS)

La clausura del centro, además, estuvo motivada por la aprobación en 2019 en el país de una ley para poner fin al encierro de ballenas, delfines y otros cetáceos para espectáculos o con fines comerciales.

El Gobierno federal de Canadá rechazó financiar la manutención de estos animales, puesto que la responsabilidad continuaba siendo de Marineland, empresa que los adquirió y que obtuvo beneficios económicos de ellos durante décadas. Además, estuvo supervisando la reubicación de los animales y rechazó la solicitud de exportarlos a China por preocupaciones sobre su bienestar. Fue entonces cuando el parque aseguró que, al no disponer de fondos para seguir haciéndose cargo de los animales, era posible que las belugas fuesen sacrificadas.

Las belugas compartirán espacio con los ejemplares rescatados de un acuario de Ucrania

El Oceanogràfic de Valencia ha indicado a Infobae que, cuando los dos ejemplares lleguen a las instalaciones, iniciarán “un periodo de adaptación progresiva bajo supervisión veterinaria y de los equipos de cuidado animal”. Durante esta fase, se realizará “un seguimiento continuo de su estado sanitario, alimentación, comportamiento y adaptación al nuevo entorno, así como de su integración social con otros ejemplares”.

Las dos belugas rescatadas de Ucrania, Plombir y Miranda, durante una sesión veterinaria en el Oceanogràfic de Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)
Las dos belugas rescatadas de Ucrania, Plombir y Miranda, durante una sesión veterinaria en el Oceanogràfic de Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

De hecho, las dos belugas procedentes del acuario de Canadá no estarán solas en Valencia, pues el Oceanogràfic cuenta con otros cuatro ejemplares. Dos de ellas fueron rescatadas de un delfinario de Járkov (Ucrania) en 2024, una de las ciudades devastadas por la guerra en la que los bombardeos frecuentes quedaban a menos de un kilómetro de las instalaciones.

Las dos belugas, el macho Plombir y la hembra Miranda, fueron trasladadas mediante un complejo operativo que implicó una evacuación por carretera desde Járkov a Odesa, un trayecto que duró 12 horas; un vuelo de cinco horas en un avión en el que viajaron seis expertos internacionales en cuidado animal, y otro traslado por carretera hasta el Oceanogràfic.

El proceso de adaptación e integración en el grupo residente de estas dos belugas procedentes de Ucrania “se desarrolló de forma gradual durante varios meses”, lo que posiblemente ocurrirá también con los dos ejemplares que llegarán desde Marineland Canadá.

Una orca ofrece comida a un barco y Fernando Lopez Miras puede confirmar su teoría

Colectivos animalistas se oponen al traslado de cetáceos a otros parques

Asociaciones animalistas como la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) han expresado su rechazo a este traslado: “La reubicación de todos estos cetáceos en delfinarios españoles supone seguir perpetuando un negocio basado en su cautividad y explotación con fines lucrativos, precisamente, además, en el país que lamentablemente ya cuenta con el mayor número de delfinarios de toda Europa”.

FAADA señala que apuesta por que las administraciones tanto de la Unión Europea como del resto del mundo “avancen hacia modelos alternativos” en los que se fomenten “el impulso y financiación de los santuarios marinos” para los animales que han pasado su vida en cautividad.

Temas Relacionados

MedioambienteAnimalesMaltrato AnimalCanadáValenciaComunidad ValencianaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los quesos y jamones premiados en esta nueva edición de los Premios Alimentos de España

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario

Este es el peor dato desde 2019, cuando a 7 de agosto ya había 42 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas

Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

ECONOMÍA

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

DEPORTES

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco

El giro inesperado de Rodri: del “solo quiere al Real Madrid” a dar el ‘sí’ al FC Barcelona