El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

El precio del servicio eléctrico se actualiza diariamente (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este sábado 8 de agosto, así como las tarifas más altas y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la luz

Día: 8 de agosto

Tarifa promedio: 108.61 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 189.48 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este sábado 8 de agosto, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 181.25 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 174.12 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 170.8 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 166.61 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 165.04 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 164.72 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 171.85 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 173.63 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 166.38 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.1 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 4.66 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 20.58 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 87.46 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 143.07 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 176.09 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 188.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.48 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 181.68 euros por megavatio hora.