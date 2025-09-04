España

Una argentina que vive en España explica las cinco cosas que ahora puede hacer: “No es una opción, es un requisito”

Además de algunas costumbres que ha terminado por incorporar en su día a día, la creadora de contenido alaba varios productos de la gastronomía del país

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Una argentina que vive en
Una argentina que vive en España explica algunas de las cosas que más le gustan del país

Irse a vivir a un país extranjero no es solamente un cambio de escenario, si no, también y más importante, “una transformación de la identidad”, como destaca Juliana, una joven argentina que actualmente vive en España (@lic.julianabereny en TikTok). Esta modificación personal va “desde lo más profundo hasta cosas más mundanas, pero no menos importantes porque nos dicen que algo cambió”.

Así, mudarse supone adaptarse a una gran cantidad de cuestiones que, muchas veces sin ser conscientes, deja una huella en la personalidad de una persona, pues pasan a formar parte de sus experiencias y su historia. “No es que dejás de ser quien eras, es que aparecés de nuevo en una versión que no conocías”, explica la argentina.

De esta manera, como cada país cuenta con sus propias costumbres, muchas de estas pasarán a formar parte del recién llegado. “Un día te encontrás disfrutando cosas que antes no estaban en tu radar: un café con hielo en vaso de vidrio, caminar sin rumbo por calles que todavía no sabés pronunciar, madrugar un domingo para ir a un mercado que abre solo ese día".

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

En uno de sus últimos vídeos, Juliana explica cuáles son las cosas que ahora hace desde que vive en España y que antes, en Argentina, no hacía. Especialmente se ha referido a cuestiones gastronómicas, aunque también a pequeños rincones del país que han pasado a formar parte de sus favoritos.

Dos lugares y cuatro productos gastronómicos favoritos

“Ya no es una opción, sino que es un requisito sentarme a tomar algo en una terraza con mis amigos o sola”. La argentina hace referencia precisamente a una de las costumbres más asentadas en España. Con la llegada del buen tiempo (o incluso con frío, que este plan nunca termina de morir del todo durante el año), las mesas y sillas de los establecimientos a pie de calle se llenan de vida.

Relacionado con esto, Juliana ha explicado que precisamente una de las bebidas más consumidas durante estos planes (sobre todo al mediodía y antes de la comida) se ha convertido en una de sus “preferidas”: el vermú, que también es muy popular en Italia, Francia o Argentina. “Y si tiene una rodaja de naranja, ni te cuento”.

Al cambiar de escenario, la argentina ha descubierto en nuestro país muchos rincones que han dejado una huella en ella. Especialmente menciona dos: la plaza San Felipe Neri, ubicada en el barrio Gótico de Barcelona, y un pequeño mirador que hay justo frente al Palacio Real y la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en Madrid. Subiendo por la calle del Factor, este pequeño espacio, denominado Mirador de la Catedral, ofrece unas vistas espectaculares de estos dos lugares emblemáticos de la capital española.

Catedral de La Almudena desde
Catedral de La Almudena desde el Mirador de la Catedral.

La creadora de contenido también destaca que se ha aficionado a “hacer excursiones por restaurantes para ver dónde tienen la mejor paella y los mejores calamares, que todavía no entiendo bien la diferencia entre a la andaluza y a la romana”. La clave en esta distinción se encuentra en el rebozado: los calamares a la romana llevan una masa de harina y huevo, mientras que a la andaluza solo se utiliza harina para que la fritura sea más ligera y crujiente.

Por último y siguiendo con las aficiones gastronómicas que la joven ha generado en España, se declara “fan del pimentón”, tanto el picante como el dulce: “Los dos me encantan y el de La Vera es mi preferido”.

