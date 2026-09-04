Los reyes Felipe VI y Letizia viajarán a Noruega con la reina Sofía para acudir al funeral de Harald V

Spain's King Felipe, Queen Letizia and former Queen Sofia arrive to sign the book of condolence for Pope Francis in Madrid, Spain April 22, 2025. REUTERS/Juan Medina

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Felipe VI, Letizia y Sofía viajarán a Oslo el próximo miércoles 9 de septiembre para asistir al funeral del rey Harald V de Noruega. La representación española reunirá al monarca, a la reina y a la reina emérita en las exequias previstas en la capital noruega.

La agenda de la Casa Real confirma la presencia de los Reyes de España y de doña Sofía en la despedida de Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años. La ceremonia congregará a miembros de varias monarquías europeas y marcará uno de los primeros actos públicos de Haakon VIII tras asumir la Corona noruega.

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La ceremonia religiosa se celebrará en la Catedral de Oslo a las 13.00 y concluirá con el traslado del féretro a la Fortaleza de Akershus, donde el monarca será enterrado en el mausoleo real.

La presencia de los tres integrantes de la familia real española reproduce una imagen vista en septiembre de 2022, durante el funeral de Isabel II en Londres. Entonces, Felipe VI y Letizia coincidieron con los reyes eméritos en las exequias de la soberana británica. La reina Sofía mantuvo contacto con Harald V y la reina Sonia durante el reinado de Juan Carlos I. Su asistencia se produce junto a Felipe VI y Letizia, aunque la agenda oficial no incluye por ahora la presencia del rey emérito en Oslo. Por otro lado, Leonor no acudirá al acto, ya que comienza su curso escolar.

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Así será el funeral de Harald V

Harald V murió después de 35 años en el trono. Su fallecimiento abrió la sucesión automática de su hijo, Haakon VIII, que asumió la jefatura del Estado noruego mientras la familia real afronta los actos de despedida del anterior soberano.

La Catedral de Oslo será el escenario de la ceremonia religiosa. Antes, el féretro será trasladado desde el Palacio Real en procesión por las calles de la capital, acompañado por miembros de la familia real y representantes institucionales.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

La jornada comenzará con la formación de tropas de las Fuerzas Armadas en la Fortaleza de Akershus. El recorrido del féretro incluirá una procesión desde el Palacio Real hacia la catedral, precedida por una salva de 21 cañonazos.

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A las 13.00 empezará el funeral religioso, después de un minuto de silencio en todo el país. Tras la misa, el féretro será llevado hasta la Fortaleza de Akershus en una procesión de menor tamaño para una ceremonia de carácter privado. Harald V será enterrado en la cripta del mausoleo real. Allí reposan también sus padres, el rey Olav V y la princesa Marta, así como sus abuelos, Haakon VII y Maud.

Las casas reales que van a despedir a Harald V

La despedida de Harald V contará con delegaciones de distintas casas reales. Entre los asistentes anunciados figuran Federico X y Mary de Dinamarca, Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos, además de Felipe y Matilde de Bélgica.

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El funeral de Harald V. (EFE/EPA/OLE BERG-RUSTEN / POOL NORWAY OUT)

También se prevé la representación de las familias reales de Suecia y Japón, junto a autoridades de otros países europeos. Noruega no ha difundido una lista completa de invitados, aunque varias monarquías ya han confirmado su participación.

La asistencia española permitirá a Felipe VI acompañar personalmente a Haakon VIII durante los primeros días de su reinado. El nuevo rey asumió la Corona tras la muerte de su padre, en un relevo que coincide con el duelo de la familia real noruega. La familia real noruega presidirá una recepción oficial en el Palacio Real a las 17.00 con los invitados que hayan acudido al funeral.

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