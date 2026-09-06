España

Se suprime definitivamente el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en diez colegios de Aragón tras el pacto electoral entre PP y Vox

La suspensión llega casi un año después de la primera vez que el partido de ultraderecha lo propusiera ante las Cortes de Aragón

Fachada del Colegio José Camón Aznar de Aragón (Ayuntamiento de Zaragoza)
Fachada del Colegio José Camón Aznar de Aragón (Ayuntamiento de Zaragoza)
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El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, acaba de anunciar la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los diez colegios de la comunidad donde se impartía. La medida, que entrará en vigor durante el curso 2026-2027 que arranca mañana, era una de las condiciones que impuso el partido de ultraderecha para formar gobierno con el partido del actual presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

Aunque cada comunidad autónoma se encarga de gestionar individualmente este programa, las bases de este estaban coordinadas por personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Los centros afectados son los CEIP Aljafería, Antonio Beltrán Martínez, José Camón Aznar, Luis Vives, Marcos Frechín, Puerta de Sancho, Ramón Sainz de Varanda y Tío Jorge. También dejarán de ofrecer el programa los colegios Cantín y Gamboa y El Carmen y San José.

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Vox ya había pedido retirar el programa en 2025

Nolasco ha subrayado que la cancelación de este curso es “una realidad gracias a que Vox está en el Gobierno”. Algo que le ha permitido sostener que los compromisos a los que se somete el partido se acaban cumpliendo.

Vuelta al cole en Galicia. (Magnific)
Vuelta al cole en Galicia. (Magnific)

El motivo para censurar del sector académico estas lecciones es el rechazo del partido a la “islamización”. En sus palabras: ”No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España”.

Cabe recordar también que el partido de ultraderecha ya había planteado la eliminación de estas clases en las Cortes de Aragón el 14 de noviembre de 2025, durante la legislatura anterior. Al no haberlo conseguido en ese momento, lo convirtieron en una de sus condiciones para formar gobierno con el partido de Azcón el pasado 22 de abril.

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Asimismo, el grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento de Zaragoza también presentó el 26 de junio de 2025 una moción que pedía la suspensión inmediata del programa en los centros educativos de España, con especial mención a la capital aragonesa. La propuesta no obtuvo el respaldo del resto de los grupos municipales.

¿Qué otras cuestiones se incluyen en el pacto de PP y Vox en Aragón?

La negociación entre ambos partidos se alargó por más de dos meses con el fin de evitar una repetición electoral. Igualmente, el acuerdo final sigue de cerca el modelo político que alcanzaron sendos grupos previamente en Extremadura.

Además de la eliminación del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios aragoneses, el gobierno de coalición en la comunidad autónoma pactó cuatro condiciones propuestas por Vox. Entre ellas se ha repartido el poder del Ejecutivo, después de que Vox duplicase sus resultados electorales de 7 a 14.

Asimismo, destaca la “prioridad nacional”. Aunque Vox defiende el principio de “los españoles primero”, el PP ha acotado su alcance insistiendo en que no vulnerará la legalidad vigente ni supondrá discriminaciones.

En la misma línea, el Gobierno autonómico en funciones mantuvo una postura muy crítica con las políticas de regularización extraordinaria de inmigrantes del Ejecutivo nacional, anunciando la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo.

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