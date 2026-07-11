Iberdrola, primera eléctrica en obtener la certificación del Esquema Nacional de Seguridad en España

Iberdrola ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) para su negocio de Clientes en España, convirtiéndose en la primera eléctrica del país en alcanzar este estándar, uno de los más exigentes en materia de ciberseguridad a nivel nacional.

En concreto, el Esquema Nacional de Seguridad es el principal marco normativo en España en el ámbito de la seguridad de la información y su certificación acredita que los sistemas y procesos cumplen con altos requisitos de confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos, trazabilidad y autenticidad, respaldados por medidas técnicas y organizativas rigurosas.

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Para Iberdrola Clientes, este reconocimiento "supone un paso más en la consolidación de un modelo de seguridad robusto, basado en la mejora continua, la actualización constante de políticas y el refuerzo de sus capacidades internas para anticipar y gestionar posibles riesgos", informaron en fuentes de la eléctrica.

Asimismo, la certificación tiene un impacto directo en la relación con los clientes en España, al aportar una garantía adicional sobre la protección de su información y la continuidad de los servicios.

Igualmente, en un contexto en el que la digitalización del sector energético avanza a gran velocidad, este hito refuerza la fiabilidad de los canales y plataformas digitales de la compañía.

Al mismo tiempo, contribuye a fortalecer el cumplimiento normativo y a consolidar un entorno de confianza con todos los grupos de interés. Además, este logro refleja un esfuerzo sostenido por integrar la ciberseguridad en los procesos y sistemas de la compañía, más allá del cumplimiento regulatorio.

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