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Las agresiones se multiplican en Madrid durante la noche de la celebración del Mundial: la noche terminó con 7 personas detenidas y 36 hospitalizados

El Samur realizó 303 asistencias y multiplicó sus esfuerzos durante la madrugada de la celebración

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Festejos España
Celebración del Mundial en Madrid. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

España se coronó el pasado domingo como la mejor selección del mundo. Después de vencer a Argentina y dominar el partido durante 120 minutos, La Roja levantó su segundo Mundial, lo que derivó en celebraciones multitudinarias en todo el país.

Una de las localidades que ha estado en el punto de mira es Madrid. La capital volvió a convertirse en uno de los principales focos de atención. Sin embargo, más allá del ambiente festivo que se vivió durante toda la jornada, la madrugada estuvo marcada por diversos incidentes que obligaron a intervenir a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.

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Cifras de la noche en Madrid

Los datos de Emergencias Comunidad de Madrid 112 reflejan el impacto que tuvo la celebración. Durante la madrugada recibieron 2.111 llamadas, lo que supone un 88% más que en la misma franja horaria de la semana anterior.

A pesar del amplio dispositivo de seguridad desplegado para el encuentro y las celebraciones, integrado por unos 800 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, las incidencias aumentaron de forma notable durante las horas posteriores al partido. De hecho, las agresiones y las intoxicaciones etílicas se quintuplicaron.

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La gente de Madrid se dirige a Colón para celebrar la victoria de la Selección en el Mundial

Pese al incremento de las incidencias, desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid han querido transmitir un mensaje de tranquilidad. Según el balance oficial, la noche de celebración por la victoria de España en el Mundial de 2026 se saldó con siete personas detenidas por distintos hechos, aunque destacan que “no se han registrado alteraciones graves del orden público” durante el dispositivo desplegado con motivo del partido y las celebraciones.

En el apartado sanitario, Samur-Protección Civil realizó 303 asistencias durante la noche y efectuó el traslado de 36 personas a distintos centros hospitalarios. La mayoría de las intervenciones fueron de carácter leve y solo se registró un caso de cierta gravedad, correspondiente a una persona con una intoxicación por drogas, cuyo ingreso fue comunicado previamente al hospital de destino.

La vigilancia policial celebración de la rúa

Para la celebración de la rúa mundialista, en la que un autobús hará un recorrido para que la selección española pueda mostrar a los aficionados el Mundial, se desplegará un amplio dispositivo policial.

Con el objetivo de garantizar que el recorrido transcurra sin incidentes, se desplegará un dispositivo integrado por 500 agentes de la Policía Nacional y 150 guardias civiles, que estarán distribuidos a lo largo de todo el itinerario.

La expedición iniciará el recorrido una vez concluyan las recepciones oficiales. La rúa, prevista para comenzar sobre las 19:00 horas desde Moncloa, recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital hasta finalizar en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración con la presentación de los jugadores y diversas actuaciones musicales.

El autobús circulará por Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, la plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá y Alfonso XII, antes de llegar a su destino final. Las autoridades prevén una asistencia masiva de aficionados llegados desde distintos puntos de España, por lo que el recorrido estará especialmente vigilado para garantizar la seguridad durante toda la celebración.

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